El llamado de Emiliano que devolvió la calma: "Mamita perdón, estoy bien"

La casa de los Poblete, una familia de Zapala, se llenó de alegría y tranquilidad con este llamado. Allí también vive la hija de Emiliano, de 4 años, quien pidió hablar con su padre y se quedó dormida durante la conversación. Viviana, en tanto, no hacía más que preguntarle si realmente era él: "Me decía que me calme y me pedía perdón, que no se había podido comunicar conmigo y que él no quería hacerme esto", confió a LM Neuquén.

La hipótesis principal de la investigación giraba en torno a la posibilidad de que los jóvenes se encuentren en el país vecino y se confirmó. Ambos cruzaron a Chile a buscar trabajo y lo encontraron, aunque no en el mismo lugar. "Emiliano me dijo que recién ahora se enteró de lo que estaba pasando y que se fue para buscar un mejor porvenir para su hija", detalló la mujer.

A su vez, Viviana confirmó que Funes también se comunicó con su familia para avisar que estaba bien. "Les costó mucho comunicarse, no tenían cómo hacerlo. No nos explicaron por qué no dijeron nada antes de irse, pero tampoco se imaginaron que se iba a dar esta búsqueda", precisó. El joven le aseguró a su madre que pronto volvería a llamarla para darle más detalles.

"Todavía me siento rara, pero sin dudas esta noche voy a poder descansar, sabiendo que mi hijo está bien. Me siento muy agradecida por toda la ayuda de la comunidad", expresó la madre de Emiliano, muy conmovida.