Serrano está acusado por el delito de asociación ilícita en concurso real con cuatro hechos de estafa y quedó en libertad supedita a la causa. Sin embargo, el médico asegura que eso es falso y que no integra ninguna banda. "Me llevaron ante la jueza para la formulación de cargos y ahí me encontré con el tema de que me querían vincular con una banda, de cual yo no conozco a nadie", expresó Serrano en declaraciones a Radio Fuego de Cutral Co.

Es que, si bien Serrano contó que no conoce a ninguno de los integrantes de la banda, a la que lo vinculan, sí reconoció que se había comunicado con alguien. "Con alguno hablé, con la parte que me vendió, pero no sabía que era de la cárcel ni nada de eso", expresó el sospechoso y aclaró que se trata de algunos elementos que adquirió a "buen precio" y que todas tienen facturas, pero que está tranquilo, porque "no soy parte de ninguna banda, no planee nada, no hice llamadas ni ninguna estafa".

Incluso resaltó que cuando se enteró de la proveniencia de estas cosas y que eran mal habidas, comenzó a recibir amenazas tanto él como su familia. "Estaba en un embrollo, tenía cosas que no me las podía sacar de encima y también recibía las amenazas. No podía salir, sé que es difícil de entender, pero creo en la justicia y creo en la verdad", expresó el cirujano.

También indicó que como mucho eso podría involucrarlo en un caso de encubrimiento, que "casi no tiene pena". Lo que evidencia que está asesorado por abogados respecto a lo que puede decir.

Daniel Fuente Serrano, el cirujano denunciando por mala praxis, cumplió una condena en los Estados Unidos.

El bolso con los millones

Otro punto que aclaró fue que no quiso huir a ningún lado, pero que es cierto que al ingresar la Policía a su vivienda de calle Uspallata él cargaba un bolso con una suma importante de dinero. De acuerdo a lo que explicó Serrano a FM Fuego, ese día se despertó como a las 7 de la mañana, escuchó como tiraban la reja abajo y vi a unas personas que lo asustaron.

Es que, "hace como 2 años yo pasé algo parecido, cuando un grupo comando entró a mi casa, nos secuestraron y robaron. Entonces cuando dormido vi eso, pensé estaba ocurriendo lo mismo y agarré un bolso con dinero de una operación inmobiliaria porque pensé que me venían a robar". Serrano aclaró que no saltó ningún paredón y que la Policía lo encontró dentro de su propiedad, pero que el dinero es suyo de una operación, la que va a ser aclarada. "No tiene nada que ver con las cosas ilícitas, yo nunca vendí ni gané un peso", sostuvo.

"Soy un perejil"

"Lamentablemente soy el perejil que no tengo nada que ver", así se definió Fuente Serrano respecto a su situación en la causa y lamentó que todos se preocupen por él y que nadie haga hincapié en que las estafas se realizaban desde la cárcel. Sin embargo, LM Neuquén dio a conocer que los líderes eran un ladrón y un asesino condenados y que la casa del médico era usada como depósito de la mercadería comprada a través de las estafas.

"Esa es mi casa. Ellos fueron a buscar unas cosas que no encontraron, pero se llevaron todo. Sí era un depósito, pero de cosas mías porque tenía electrodomésticos y otras cosas de un spa que estoy acondicionando", contó y agregó que el operativo fue "bastante intenso, me rompieron toda la casa hasta paredes".

"Por suerte puedo estar en libertad y que la verdad salga a la luz. Creo en la justicia y creo en la verdad", sentenció el médico implicado en las estafas millonarias.