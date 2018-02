Desde el jueves la fiscal en jefe Sandra González Taboada lidera con su equipo, en el territorio, la investigación judicial, la parte criminalística y la cacería de Muñoz. En tanto, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Pereyra, llegó ayer a primera hora para disponer todos los recursos que hagan falta para dar con el asesino.

LMN desembarcó en el pequeño pueblo cordillerano de 2000 habitantes donde ocurrió la tragedia. Todos estaban consternados y en silencio, pero ni bien uno se acercaba a charlar, comenzaban a salir a la luz historias terribles que involucran al femicida y su familia.

Cuando el intendente comunal, Vicente Godoy, empezaba a hablar de Karina y Valentina, se le quebraba la voz y se le inyectaban los ojos; acto seguido, pedía que investiguen a los responsables, que para él están dentro del Poder Judicial (ver nota vinculada).

La escena del doble femicidio es una calle de tierra, como todas, que sube desde la sede del Banco Provincia de Neuquén hasta el ingreso al barrio Pampa donde vivían Karina y su hija. Allí ocurrió un crimen que todos creen que fue planificado y premeditado.

Los datos de la autopsia y el relato de una testigo clave, Estefanía de la Costa, ayudaron a reconstruir el brutal doble femicidio.

En diálogo con LMN, Estefanía contó: “Karina, con Valentina agarrada de su brazo, iba caminando adelante mío. Antes de llegar al barrio hay una curva y ellas se me pierden. Empiezo a escuchar gritos y creí que era una pelea. Me acerco y estaba Lorenzo Muñoz agarrando a la nena del pelo y por la espalda. Él le pegaba en la espalda, yo pensé que eran golpes de puño, por lo que saqué el celular y comencé a filmarlo para intimidarlo. Le siguió pegando en la panza y en el pecho. Karina en un momento le dijo: ‘No, Lorenzo, no’. Y ahí él le pegó una puñalada a ella en las costillas. Fue en ese momento que veo que es un cuchillo, y como él me vio y me conoce de toda la vida, salí corriendo aterrada de que me fuera a atacar a mí”, relató la joven, a quien ayer a la tarde se le puso una custodia por pedido de la fiscal González Taboada.

La propia fiscal ratificó que en la autopsia surgió que la nena recibió nueve puñaladas y la mamá seis. Hubo una clara intención de Muñoz de que Karina viera cómo él le arrebataba la vida de su hija y después de hacerla sufrir así, la asesinó a ella también.

En Las Ovejas, Muñoz es sinónimo de monstruo y todos quieren que caiga, aunque a muchos les da lo mismo si aparece vivo o muerto. Ayer llovió durante la tarde y eso, según los pesquisas, podía perjudicar la búsqueda o beneficiarla ya que, si Muñoz se mojaba, tendría que buscar resguardo y con un poco de suerte podrían capturarlo.

La Policía le dio 2 horas de ventaja

Tras cometer el doble femicidio, Lorenzo Muñoz se internó en una zona de bosque en la cordillera donde viven varios hermanos que tienen puestos de veranada.

Una vez que la Policía encontró los cuerpos de Karina y Valentina, hizo un rápido rastrillaje por los alrededores hasta que apareció la testigo clave, Estefanía, y les dijo que había sido Muñoz.

“Cuando llegó la fiscal Taboada, a eso de las 16, había unos 12 policías que no sabían qué hacer y la fiscal les ordenó que salieran de inmediato a buscar. Pero fácil, el tipo tuvo dos horas para concretar la huida”, confió una fuente a LMN. Lo buscan con efectivos policiales y de Gendarmería a pie, perros, caballos, motoristas, el helicóptero de la provincia y vaqueanos que se sumaron en forma solidaria.

Siete fechas clave

14/9/17 Denuncian el abuso sexual

Denunciaron el abuso sexual de la nena y el hospital lo confirmó en un informe. Le dictaron a Lorenzo Muñoz una restricción de acercamiento por 90 días.

3/11/17 Lo acusan de abuso sexual

Acusaron a Muñoz de abuso sexual simple y le impusieron una restricción de acercamiento a Karina y Valentina de 200 metros y por 180 días.

6/12/17 Lo condenarían en suspenso

La fiscalía y la defensa hicieron un acuerdo previo donde Muñoz sería declarado responsable de abuso y le impondrían una pena de tres años en suspenso.

23/1/18 Muñoz viola la restricción

Karina denunció que Muñoz se le acercó y le dijo: “Que Dios te bendiga”. Dijo que no tenía miedo, pero que sospechaba que algo no andaba bien.

20/2/18 Pedido de audiencia urgente

Tras pasar por distintas áreas del Poder Judicial, la denuncia llegó a Fiscalía, que de inmediato solicitó una audiencia para rever las medidas cautelares.

22/2/18 Las mata en plena calle

Muñoz asesinó a puñaladas a Valentina y Karina tras ser notificado de que tenía que concurrir a una audiencia al día siguiente donde sería condenado.

23/2/18 Sin audiencia y búsqueda

Iba a realizarse la audiencia para declararlo culpable del abuso y dictarle la condena. En cambio, se lanzó la cacería del femicida por la cordillera neuquina.

