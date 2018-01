El mal sushi puede generar parásitos

Los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno federal de los Estados Unidos emitieron una advertencia sobre el aumento del riesgo de larvas parasitarias que pueden crecer hasta convertirse en tenias halladas en salmones del Pacífico, incluido el salmón silvestre de Alaska que es popular en los Estados Unidos y otros países.

La cocción mata las diminutas larvas. Se supone que el sushi se ultracongela para matar a esos parásitos. Las larvas pueden sobrevivir en el salmón crudo preparado con poco cuidado y luego instalarse en el tracto digestivo humano. La mayoría de las personas, dijo Banh, cree que las tenias viven de los alimentos que llegan al intestino. En realidad, el parásito adhiere su cabeza a la pared del intestino delgado, justo debajo del estómago, y chupa la sangre de su huésped “como una sanguijuela”.

“No se come nuestra pizza, nos come a nosotros”, dijo Banh. Muchos huéspedes humanos no experimentan síntomas. Las lombrices a menudo mueren y se expulsan al finalizar su ciclo de vida. También pueden salir vivas, como en el caso de Fresno.