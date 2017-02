El médico diagnosticó al juez por lo que le contó

Neuquén.- En la cuarta jornada del jury que enfrenta Marcelo Muñoz, el juez que chocó, huyó y se negó a hacer el test de alcoholemia, el fiscal José Gerez interrogó al neurólogo Miguel Ayup, quien le extendió un certificado al magistrado por amnesia global, clínicamente interpretada como un accidente de isquemia transitoria (AIT).

Una neuróloga afirmó que la isquemia transitoria y la amnesia global transitoria son dos patologías distintas.

Fiscal: –¿Usted es médico del doctor Muñoz?

Doctor: –Sí, lo he asistido tres veces, desde el 27 septiembre.

Fiscal: –¿Cómo llega Muñoz a usted? ¿Lo conocía de antes?

Doctor: –No, no lo conocía, me pidieron que lo viera.

Fiscal: –¿Quién?

Doctor: –Joaquín Imaz (defensor del juez Muñoz).

Luego, respecto de los minutos que certificó de la amnesia global, el médico dijo: “No estuve presente, me contaron más o menos el tiempo que pudo haber transcurrido entre lo que él recuerda y lo que no”.

El fiscal le preguntó si eso era una inferencia suya basada en la descripción del paciente. “Exacto”, afirmó el médico y aseveró además que si el paciente hubiese dicho “horas”, hubiera puesto “horas” en el certificado.

Fiscal: –¿Entonces el certificado lo hace en base a la referencia que el paciente le da sobre lo que recuerda?

Doctor: –Sí, así es.

Fiscal: –¿Un paciente que sufre un episodio de amnesia global no recuerda?

Doctor: –No.

Fiscal: –¿Puede recordar el horario en que sucedió un siniestro?

Doctor: –Sí.

Fiscal: –¿Y qué es lo que no recuerda entonces?

Doctor: –Desde que empieza la amnesia no recuerda lo que ocurre. El registro de los sucesos que están en marcha, no los pasados.

Fiscal: –¿Puede recordar la hora cuándo le pasó?

Doctor: –Sí, porque él se acuerda hasta el momento y algo pasa que ya no se acuerda más.

Posteriormente, Gerez le consultó al médico si podía diagnosticar en forma categórica que un paciente sufrió un AIT seis días después de ocurrido el hecho. “Sí, porque es un diagnóstico clínico. Si tengo los datos lo puedo hacer 40 años después”, agregó.

Fiscal: –¿Qué datos hacen falta para eso?

Doctor: –La información que tengo, la duración y el tipo de dificultad.

Fiscal: –¿O sea que basa su diagnóstico en el interrogatorio del paciente?

Doctor: –Claro.

Fiscal: –¿Una persona con AIT puede fabular o mentir?

Doctor: –No lo sé, realmente no lo sé. Sí.

Fiscal: –¿Puede mandar mensajes de texto?

Doctor: –Sí, no me costaría creerlo.

Fiscal: –¿Esa es su respuesta?

Doctor: –Lo que pasa es que no tengo certeza de que pueda o no.

La teoría del tigre azul

“Si usted le dice a alguien ‘yo he visto un animal que se llama tigre azul’ y usted sabe que el tigre azul no existe, le pueden decir cualquier cosa, pero usted sabe de qué color es”, afirmó Ayup en referencia a cómo basa su diagnóstico.

Los periodistas que lo entrevistaron ratificaron sus dichos

En la audiencia de ayer testificaron el jefe de policiales de LMN, Guillermo Elía, y la redactora del diario Río Negro Lorena Vincenty, quienes dialogaron con el juez tras el choque del 24 de septiembre de 2016. “Me llamó Muñoz y me dijo que no había sido tan así. Explicó que se quedó dormido y sintió un toque pero siguió hasta que la Policía lo paró”, relató Elía.

Vincenty entregó un audio donde el juez relata lo mismo y agregó: “Le pregunté si se dio cuenta de que lo habían seguido y me dijo que no, que estaba seguro”, concluyó.

Los testimonios clave del juicio político

Marcelo Muñoz. Juez de Garantías

“Quiero pedirles disculpas a Córdoba y a su pareja por todos los inconvenientes. Intenté varias veces manifestarles como hombre de bien mis disculpas. No recuerdo nada del choque”.

Leandro Córdoba. Víctima

“Si no teníamos el cinturón, nos podría haber matado”. Además, el hombre recordó el accidente y dijo que cuando salió del canal observó que el Bora de Muñoz se iba.

Comisario Cristóbal Ávila. Coordinador de Tránsito

”Tenía aliento etílico. Lo identifiqué porque mi viejo era alcohólico. El juez tenía los ojos rojos y me di cuenta por cómo hablaba. Le quise hacer el test de alcoholemia y me dijo que no”.

Raúl Liria. Ex jefe de la Policía

“Estaba en mi casa y me llamó Muñoz, creo que después de las 19. Me dijo que había tenido un accidente y que había personal de la comisaría de Plottier. Me pidió que vea su situación”.

Máximo Zimerman. Especialista

“Un accidente isquémico transitorio (AIT) no afecta a la conciencia o la memoria. La AIT y la amnesia global transitoria son dos patologías completamente diferentes”.