El mega escándalo que hizo Cinthia Fernández después que la chocaran

Luego, Cinthia se adueñó del micrófono para comentar cómo comenzó todo: “Está todo mal organizado, es un desastre. Estoy recaliente. Vengo a un estacionamiento y un flaco me dice ‘pasá por acá'. Paso con la camioneta y me para la cana y me dice ‘no podés pasar por acá. Te voy a elevar una multa’. Le dije ‘¿sabés una cosa? estoy con mis hijas, anotá la multa que quieras. Le doy Mi Argentina y me dice ‘no es válido el registro de Mi Argentina’. Le dije ‘disculpame, cuando haya menos choreos salgo con mi licencia’. El tipo me dijo ‘está bien, tenés razón’”.

Tras ser chocada por una persona, la panelista Cinthia Fernández no se guardó nada y ante el movilero de LAM no se guardó y realizó un tremendo descargo.

“El tipo entendió que los chicos de la organización me hicieron pasar por un lugar que no debía. Doy la vuelta otra vez, 40 minutos, estoy con las criaturas, y un bolu... con el celular... yo parada, chicos. No sé que cara... hacen con el celular, me la dio”, explicó sobre el momento del choque.

Cinthia, muy enojada, aseguró que: “Me hicieron dar vuelta dos veces. Me dijeron ‘andá a este estacionamiento. No, andá a este otro’, ‘acá estás registrada’, ‘acá no’. Te están invitando loco, hay una lista, te piden la patente”.

Ángel de Brito le preguntó: “¿Qué te dijo el bolu... del celular?”. “Me dijo ‘no, no te vi, pensé que estabas por arrancar’”, respondió ella.

Llena de bronca, cerró: “Te juro que no lo puedo entender. Aparte yo estaba paradita. Me da bronca porque me rompieron el auto y estaba parada. Nunca vi algo tan mal organizado. No lo puedo creer”.