El Melli: "Decir que vamos a ganar la Copa sería mentir"

Teniendo en cuenta que la semana que viene comenzará a buscar refuerzos, el DT habló del perfil de jugador que quiere. “La personalidad y la actitud es una característica que tenemos que considerar a la hora de buscar refuerzos. Todavía más en Boca. El jugador tiene que estar preparado para afrontarlo y convivir con eso. Podemos tener una idea de lo que pasa adentro de la cancha, pero no es algo sencillo. Hoy es más difícil que antes”.

Terminar primeros

Para Barros Schelotto, ahora la prioridad pasa por terminar el año como únicos líderes de la Superliga: “Es importante para lo que viene ganar el domingo, sería marcar una diferencia con San Lorenzo y el resto, teniendo en cuenta que nosotros jugamos la Libertadores y ellos no. Ahora estoy pensando en ganarle a Estudiantes”, expresó el entrenador, que para visitar el domingo al Pincha volverá a tener a los suspendidos Paolo Goltz y Pablo Pérez.

"Me da tranquilidad saber que Guillermo me va a dar un lugar, pero después me lo tengo que ganar en la cancha. Voy a tener que esperar e ir de atrás”, Wanchope Ábila, el delantero se incorpora a Boca a partir de enero.