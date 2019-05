El mensaje de Pechi: "La Muni no para"

"La Muni no para. A pesar del paro nacional, hoy el municipio trabaja con normalidad, garantizando la atención al público y las tareas operativas programadas. Estamos convencidos que la única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando y no con paros que no benefician a nadie", escribió el intendente de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga.