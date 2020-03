El mensaje de Ricardo Centurión tras la muerte de su novia

Pasini, de 25 años, murió este domingo cuando sufrió un ataque cardíaco mientras conducía desde el departamento del futbolista hacia la casa de sus padres en el cornubano bonaerense. El auto que terminó chocando contra otro vehículo y finalizó debajo de un árbol.

Te voy amar siempre mi amor View this post on Instagram Te voy amar siempre mi amor A post shared by Ricardo Adrian Centurion10 (@adrianricardo1993) on Mar 29, 2020 at 8:53pm PDT

Según publicó la revista Paparazzi, Centurión publicó en sus estados de WhatsApp otros mensajes. "Me voy con vos, mi amor. No me dejes acá solo por favor. Me duele el alma. Me duele el corazón, mi amor”, fueron sus primeras palabras. "No puedo entender porque me dejaste así tan solo. Te llevaste todo Mel. Enseñame a vivir con esto. Fuiste, sos y será mi verdadero amor de mi vida", escribió minutos después.

El representante del futbolista, Junior Mazzoni, contó a la revista que: "Ricky está muy mal, como es lógico. El estaba muy enamorado. Eran chicos y soñaban con un futuro juntos".

"Está destruido Ricky, ella tenía unas ganas de vivir terribles. Los dos estaban muy bien juntos. Nada de peleas como se dijo por ahí. Ricardo está muy triste. Los que estamos cerca de él todavía no podemos creer que haya pasado esto", reveló un amigo del futbolista.

"Cuando lo llamaron para contarle empezó a los gritos y a gritar: ‘No puede ser. Me quiero morir con ella. No puede ser’. Costó mucho que se calmara", dijo otra de las personas cercana a Centurión sobre el momento en el que se comunicó la muerte de Melody.

LEÉ MÁS

El emotivo adiós de la hermana de la novia de Centurión

Murió la novia de Centurión en un accidente automovilístico