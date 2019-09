El mensaje de WhatsApp con el que podrían hackear tu usuario

Esta nueva estafa, aunque no del todo novedosa, tiene la forma del clásico mensaje de texto con un vínculo fraudulento. Su nombre es "Saludos de WhatsApp", que emula el texto de la app cuando el usuario acaba de registrarse y debe chequear su número telefónico. Este formato incluye un enlace y una vez que la persona ingresa en él, puede sufrir el hackeo de su cuenta.

El hackeo está dirigida a teléfonos con IOS y Android, en que los ciberdelincuentes buscan apropiarse de las cuentas, acceder a sus conversaciones e información personal.

Una señal de que la víctima cayó en la trampa es que no podrá volver a entrar a WhatsApp y recibirá la siguiente notificación: "Tu número no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número en WhatsApp en un teléfono diferente".

Una solución al engaño es hacer click en "Verificar" para recibir el código de verificación verdadero e introducirlo de forma manual en lugar de cliquear sobre el enlace.

Siempre es más importante prevenir que lamentar: si no pedimos un código parta verificar nuestra cuenta de WhatsApp, no debemos abrir un vínculo que nos mandan por mensaje de texto. Además existe la modalidad de llamado telefónico que brinda el código y, en ese caso, es importante no compartir esos dígitos con nadie.

Expertos recomiendan que siempre es más seguro introducir a mano este tipo de códigos de verificación y activarla en dos pasos, a fin de sumar otro elemento de seguridad a la plataforma de mensajería instantánea.

