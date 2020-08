El Messi que nos pertenece

"Va a ser raro no verlo más con la camiseta del Barcelona”, me dicen con algo de tristeza al escuchar la noticia que conmocionó al mundo futbolero y más allá también. De inmediato recordé la cantidad de camisetas azulgranas con el nombre de Messi que compré desde que comenzaron a patear una pelota de fútbol.

También recordé aquella promesa incumplida que les hice de alguna vez viajar a España para verlo en el Camp Nou. Promesa que ya no podré cumplir y que, seguramente, me reprocharán toda su vida. Y tienen (tendrán) razón. Acaso pensé que el genio no cumple años, que iba a haber Messi para siempre vistiendo la azulgrana. Algo así como que el Messi del Barcelona era de nuestra propiedad, que nunca se iban a terminar esas corridas con la pelota al pie, ese enganche para dejar la cadera del defensor Boateng en el área antes de meter uno de sus golazos.