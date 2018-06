El Metrobús transita el final de su primera etapa

A su vez, en lo que tiene que ver con la segunda etapa (que va de Rodhe a Collón Curá) y la tercera (desde Collón Cura hasta Valdivia) ya se iniciaron los trabajos de replanteo, cateos de las obras de gas y nivelaciones, y se estima que en diez días van a empezar las tareas más fuertes, con el objetivo de que todo esté concluido a fin de año.

Para eso, una vez completados los trabajos viales a cargo del Municipio (movimiento de suelo, pavimento, preparación de los espacios de los paradores y la iluminación) se debe sumar la obra seca, a cargo del gobierno nacional, que incluye los 26 paradores, la señalización y el riego en todo el corredor del Metrobús.

De hecho, ayer se conoció la aprobación de la licitación para estas tareas, que fueron adjudicadas a la firma Bricons SA por un monto total de 166.459.807 pesos.

“La idea es hacer tres frentes de obra con terminación de la primera etapa e inicio de la segunda y la tercera con la idea de terminar todo junto hacia diciembre”, explicó Castejón. En cuanto a la financiación, tanto la obra vial como la seca están a cargo del gobierno nacional, que, pese al recorte que hizo en obra pública en todo el país, confirmó al Municipio que el Metrobús se hará en los tiempos que habían sido estimados.

Después de terminados los trabajos de las tres etapas de obra vial, Nación deberá realizar la colocación de las paradas y las señalizaciones.

“Va a ser una obra que va a cambiar el transporte de la ciudad, 40 mil boletos de ida y otros tantos de vuelta, eso va a mejorar mucho la posibilidad de que la gente se traslade de una mejor manera en colectivo. El área de Transporte va determinar cuándo se inicia el recorrido del Metrobús, pero calculamos que apenas esté terminada la obra ya va a empezar a funcionar”, apuntó el funcionario municipal.

Para el lado del centro, el Metrobús va a completar su recorrido con carriles preferenciales. Todavía no se estableció cómo funcionarán pero no va a tener las paradas especiales como en el trayecto de Avenida del Trabajado sino sólo un camino delineado. “Es una obra que debe definir Movilidad Urbana, no Obras Públicas”, aclaró Castejón.

También quedará por definir si ese espacio de la calzada que utilizará el Metrobús, y que casi con seguridad pasará por donde hoy hay estacionamiento medido, implicará que la Municipalidad decida ampliar el radio pago que hoy controla la empresa SAEM.

507 millones de pesos es el costo estimado de la obra del Metrobús

Cuando se hizo el proceso de licitación se firmó un contrato con un mecanismo de redeterminación por los incrementos en los costos. Se había licitado con un dólar a 18 pesos y se va a terminar con uno en un valor cercano a los 26. El reajuste está contemplado en los pliegos del contrato. Todo es financiado por Nación.

