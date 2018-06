El MPN cumplió años con una interna al rojo vivo

El primer test será el 12 de agosto, fecha que Gutiérrez mencionó para la concreción de las elecciones que definirán a las nuevas autoridades partidarias y donde se especuló que podría negociarse una lista de consenso entre los distintos sectores. Sin embargo, desde el entorno de Gutiérrez se dejó claro que no quiere “un acuerdo de cúpulas” y su idea es que el partido vaya a las urnas. De hecho, el llamado debe hacerse de manera obligatoria y después serán las otras líneas internas las que decidirán si participan. Figueroa todavía no se expidió al respecto, tampoco lo hizo el ex gobernador Jorge Sobisch, mientras que el petrolero Guillermo Pereyra se manifestó proclive a una lista de unidad y a dejar la interna para 2019.

Esa será la pelea de fondo con la disputa por la gobernación y cuya fecha deberán definir las nuevas autoridades, aunque ya se barajan dos opciones que todos en el MPN entienden como más viables: noviembre de este año o febrero de 2019. En esto los antecedentes juegan a favor, dado que la última interna a gobernador de 2015 se hizo en noviembre del año anterior y la de 2011 se concretó en febrero de ese año.

Lo de ayer en la sede de la junta de Gobierno de la calle Olascoaga fue algo simbólico y para la ocasión, que no pudo ocultar el sinnúmero de especulaciones que se tejen respecto de lo que sucederá en el futuro político inmediato.

Sin nombrarlo, Gutiérrez salió a contestar los cuestionamientos que Figueroa hizo el fin de semana respecto de la conducción del partido. “Por ahí alguno dice que estamos desmovilizados. Cada uno se tiene que hacer cargo de eso. Hay que salir de la zona de confort, caminar la calle y no hay que tenerle miedo a la voluntad electoral”, dijo.

También apuntó a la oposición, en boca de algunos dirigentes que sostienen que el partido provincial está agotado. “Son 57 años de escuchar la misma frase”, indicó, a la vez que aseguró que muchos por lo bajo reconocen las virtudes del MPN para sostenerse durante tantos años en el poder.

Volviendo al primer compromiso electoral, no quiso revelar si irá por la renovación al frente de la presidencia de la Junta y del partido y aseguró “no estar aferrado a ningún cargo”.

En cuanto a fechas, oficializada la interna partidaria para el 12 de agosto, el 2 de julio será el límite que Gutiérrez tendrá para convocar a los comicios, mientras que 10 días antes de la elección deberán presentarse las listas de candidatos con los respectivos avales.

97.764 afiliados tienen en la actualidad el MPN

Para las elecciones partidarias de agosto sólo podrán votar quienes acrediten esta afiliación. Quedan excluidos los independientes, que sí podrán participar de comicios a cagos electivos.

Sin estridencias, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) festejó ayer su 57° aniversario. En horas de la tarde se organizó una mateada, de la que participaron dirigentes y militantes del partido en la sede de la calle Olascoaga.

Las actividades continuaron hasta la noche, momento en que se hizo presente el gobernador Omar Gutiérrez.

“Con una visión tremenda, un día decidieron construir este destino de grandeza que tiene la provincia, levantando las banderas de un gran movimiento. En estos 57 años de alegrías y dificultades, demostraron temple y amor por la provincia”, dijo el mandatario en referencia a los dirigentes fundacionales y a aquellos que condujeron los destinos del MPN desde su creación hasta el presente.

