"El MPN es un modelo de gestión agotado"

En una entrevista con este diario, David Schlereth, precandidato a diputado nacional por una de las dos listas que Cambiemos llevará a las elecciones del 13 de agosto, critica al Movimiento Popular Neuquino (MPN) al señalar que se trata de “un modelo de gestión agotado” al que la gente se acostumbró.

“Los neuquinos perdimos la capacidad para ver que nuestra realidad debería ser otra”, apunta.

¿Hay un desconocimiento de usted como candidato de parte del electorado?

Hace unos meses esa era la situación, pero las campañas sirven para eso y nos quedan varias semanas. De todas formas no lo vemos como una dificultad. Si hay algo que caracteriza a Cambiemos, es que más allá de los nombres propios está el trabajo en equipo y el sentirnos parte de un esquema de trabajo donde cada uno tiene un rol, más allá de que el mío es importante porque encabezo una lista. Para algunos puede ser un escollo, para mí es algo que la gente está demandando: caras nuevas. Y si alguno de los candidatos es más conocido que yo, es porque hace 20 o 25 años que se viene presentando para lo mismo, una y otra vez.

¿Cuánto importa el sello de Cambiemos?

En la coyuntura que vive el país, Cambiemos es importante no por el nombre en sí sino por lo que implica, y la gente tiene conciencia de eso, que tiene que ver con enfrentar los problemas y hacer lo que se hace para resolverlos. Ese punto de vista es muy importante y yo me siento parte.

Y frente a quienes no ven con buenos ojos a este Gobierno en el andar, por ejemplo, de la economía, ¿cómo se les explica que hay que votarlos igual?

Voy a intentar hasta el último día llegar con el mensaje de que no había otra manera como país y provincia de afrontar los problemas de manera no lavada sino profunda. De la otra forma ya probamos, fue cosmética, y no hablo sólo del otro gobierno que nos antecedió, podemos hacer referencia a 30 años para atrás donde la pobreza, el desempleo o la falta de institucionalidad son una constante. Tenemos problemas pero también capacidad para resolverlos.

¿Qué medidas cree que tomó este Gobierno en beneficio del común de la gente?

Contrariamente a lo que muchos auguraban, varias cosas que venían de la gestión anterior se fortalecieron.

¿Cuáles?

El Gobierno amplió beneficios sociales como la asignación por hijo a los monotributistas, la ampliación de la asignación universal, reparación histórica a los jubilados y el apoyo a las provincias. Y no sólo a los del mismo signo político. El claro ejemplo es Neuquén, que no hubiera pagado sueldos si no fuera por el aporte y anticipo del gobierno nacional.

¿No se benefició a grupos concentrados de la economía, por ejemplo, con la quita de retenciones?

No, no se cumplió lo que muchos sostenían, que este gobierno era neoliberal y de derecha y que iba a quitar apoyo a sectores vulnerables: mantuvo beneficios y los mejoró. Y después fueron buenas medidas, por ejemplo, el quite del cepo y el levantamiento de las retenciones al campo, porque eso lo que permitió fue generar más fuentes de trabajo.

El MPN fue aliado del anterior gobierno nacional quitándole una parte de votos al FpV y ahora mantiene un buen vínculo con Macri. ¿Esto ahora no les puede restar votos a ustedes?

Nosotros creemos que para transformar el país y la provincia, el gatopardismo no sirve. La conveniencia circunstancial de ser de un espacio o de otro simplemente para sostener un modelo agotado ya fue.

¿El MPN es un modelo agotado?

No como partido, pero sí es un modelo de gestión agotado. Parte de esto es ir para donde va el viento. El acompañamiento del gobierno provincial a las administraciones nacionales de turno fueron, básicamente, para llegar a fin de mes para pagar sueldos.

Si uno recorre la provincia, no hay nada nuevo, o hay muy poquito. Los neuquinos perdimos la capacidad para ver que nuestra realidad debería ser otra. Hay mucha gente resignada.

¿No será también que no se conoce otra cosa y que muchos pueden pensar que quizá lo que se ofrece de distinto puede no ser mejor?

No, la gente se fue resignado a lo que hay hoy pero añorando el pasado. Los jóvenes de hoy se dan cuenta de que sus padres estaban mejor.

La resignación tiene que ver con lo que les tocó. Un motivo por el cual la gente tiene que estar convencida de que Cambiemos somos nosotros es que estamos convencidos de que este es el camino y los que van y vienen probablemente no estén convencidos, sino que sacan el beneficios de alguna coyuntura.

¿Es importante salir primeros en estas elecciones o lograr una banca ya es un triunfo?

Tenemos todo para ganar. La gente nos vincula con las cosas que todavía no se han podido resolver porque saben que somos Cambiemos. Hay otros que intentan tomar lo bueno y desprenderse de lo que no se ha resuelto.

Entendemos que los problemas serios están en vías de solución si somos capaces de sostener este camino.

Propuestas para generar empleo

Schlereth indicó que una de las cuestiones que deben trabajarse en el Congreso es crear las condiciones para la generación de empleo. Y que eso se hace a partir de que se incorporen en el presupuesto las obras de infraestructura que Neuquén necesita. Indicó que a las inversiones petroleras en Vaca Muerta hay que sumarles el desarrollo de otras actividades, como el turismo. “Hoy no tenemos ni buenas rutas, ni conectividad, y hay un gobierno nacional dispuesto a invertir y destinar cifras muy importantes”, aseguró.