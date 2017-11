El MPN se agita luego de de la derrota electoral

Esta semana nueve militantes de trayectoria le anunciaron por nota a Gutiérrez, presidente del MPN, que van a relanzar el Movimiento de Acción Política (Mapo), un espacio que a fines de los ochenta tuvo un rol protagónico en la vida partidaria.

En la nota, hablan de “afiliados que no se sienten contenidos ni representados por las propuestas del MPN, principalmente las nuevas generaciones”. Hay firmas conocidas como la de Naldo Labrín, la ex intendenta Derlis Kloosterman, el ex vicegobernador Federico Brollo y Rodolfo Laffitte, actual funcionario del Gobierno. El ex diputado provincial José Russo es otro de sus referentes. “Nos preocupa el rumbo que está tomando el partido. Alejando de sus preceptos fundacionales y sin los debates internos necesarios hacia adelante. Tenemos que poner la militancia por sobre la irrupción del marketing que se quiere llevar puestos a todos los partidos”, dijo Russo en diálogo con LM Neuquén.

La otra agrupación que comenzó a hacer ruido es La 555. De base felipista, es en parte la lista Amarilla que contuvo al espacio identificado históricamente con el ex caudillo emepenista. Uno de sus referentes es, precisamente, su hijo Luis Sapag. “No es un espacio mío. Es amplio y yo formo parte de él”, aclaró. Esta línea se define como parte del sector Azul, el del oficialismo provincial, pero con una visión crítica del pasado reciente.

“Hubo errores en la campaña. La gente nos está identificando con una elite de funcionarios que va casa por casa a buscar votos. Creemos que hay que darle más lugar a la militancia en el cara a cara. La planta política se ha llevado puesta a la militancia”, opinó el actual diputado provincial.

Uno de los que tratan de irrumpir en la vida partidaria es el ex ministro de Seguridad Luis Manganaro. Según dijo hace poco, fue absuelto de todas las causas judiciales que se le abrieron tras su paso por la gestión del ex gobernador Jorge Sobisch.

En una nota que le presentó al presidente de la Convención partidaria, Figueroa, el también ex candidato a intendente de la capital pidió la reforma de la Carta Orgánica para que el partido provincial cuente sus votos con el sistema D’Hont, entre otras iniciativas que incluyen que el gobernador no pueda presidir al mismo tiempo el partido provincial, como ahora.

Por fuera de los nombres y las aspiraciones, lo cierto es que las críticas internas recrudecieron tras las PASO. En un momento en que el MPN tiene que repensarse rumbo al 2019, se vuelven explícitas.

