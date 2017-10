El MPN se movilizó contra Nación por las jubilaciones

Con la consigna del “no aumento a la edad jubilatoria”, el pedido de que no se toque el 80 por ciento de movilidad y la negativa al traspaso de la caja, una nutrida concurrencia emepenista se dio cita por la tarde en la intersección de Rodhe y Doctor Ramón, con el diputado provincial Claudio Domínguez a la cabeza. De allí, marcharon hacia la sede de la Anses, ubicada en Novella y Godoy.

“Si el intendente Horacio Quiroga quiere entregarle a Nación la caja jubilatoria municipal, se va a encontrar con un partido político, el MPN, que también va a defender a los trabajadores municipales”, indicó Domínguez, quien advirtió: “Neuquén no se mueve un milímetro hacia atrás respecto del manejo de su caja de jubilación. Siempre estaremos dispuestos al diálogo pero en el marco de un federalismo que propicie la coordinación entre todas las provincias en un marco de respeto y entendimiento”.

De la movilización no participaron autoridades ni candidatos del MPN para las próximas elecciones, pero sí dejaron sentada su posición a través de declaraciones públicas. Desde Rolando Figueroa (como gobernador en ejercicio por un viaje de Omar Gutiérrez a Chile), pasando por el ex mandatario Jorge Sapag y su hermana, Chani, primera postulante a diputada nacional para los comicios del 22 de octubre. “Pechi Quiroga sale a dar el debate diciendo que debemos reducir prestaciones de nuestra caja jubilatoria, mientras su candidato a diputado nacional, David Schlereth, se esconde para no dar este debate. Pero Quiroga quiere bajarles el sueldo a los jubilados del ISSN y también a los jubilados municipales y transferirle su Caja Jubilatoria Municipal a la Nación, que hace tres años que tiene déficit”, afirmó el ex gobernador, quien recordó que esto se quiso hacer “en los 90 con Cavallo a la cabeza, y nosotros nos opusimos. Todo el MPN ha defendido siempre a los jubilados y a su caja jubilatoria y lo volvemos hacer ahora con una caja que está saneada en sus cuentas”.

Por su parte, Figueroa recordó que las cajas jubilatorias de las provincias que las cedieron a la Nación “han tenido una serie de concesiones y financiamientos específicos del Estado nacional, con lo cual las provincias que hemos sacado el pecho y hemos cuidado nuestras cajas jubilatorias también estamos reclamando un trato igualitario”. El vicegobernador dijo que se habla “mucho del déficit de las distintas cajas” pero que no se hace foco “en el déficit crónico de Nación”, el cual, según señaló, está presente en el presupuesto elevado al Congreso para el próximo año.

La pelea iba a continuar mañana en Buenos Aires, en una reunión entre las 13 provincias que tienen su propia caja y Nación. Sin embargo, ayer trascendió que este encuentro se postergaría para después del 22 de octubre.

“Nuestros jubilados no pueden ser la variable del ajuste de las cuentas públicas. La Nación debe y tiene que respetar la decisión de los neuquinos de no transferir su caja”.Jorge Sapag. Ex gobernador de la provincia de Neuquén

Ya es un eje de la campaña

El MPN tomó la defensa del ISSN y su caja jubilatoria como instrumento de campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre. Cambiemos, a través de su candidato a diputado nacional, David Schlereth, había tirado la primera piedra. El domingo el intendente Quiroga hizo lo propio y las respuestas no se hicieron esperar: a excepción del gobernador Omar Gutiérrez, que está en Chile pero que ya había sentado postura sobre el tema, toda la plana mayor del oficialismo provincial le marcó la cancha a Cambiemos. Osvaldo Llancafilo, subsecretario de Asuntos Públicos de la provincia, dijo que en los próximos comicios la opción es “seguir defendiendo Neuquén a partir de un modelo sintetizado en Alma “Chani” Sapag, o permitir a Quiroga y Schlereth imponer la defensa de los intereses de Buenos Aires”, a la vez que recordó que en las PASO “el 80% de los neuquinos” no votó a Cambiemos. Señaló que la caja jubilatoria de la provincia está saneada; el intendente no pude decir lo mismo, ya que para el ejercicio 2017 la caja municipal tiene proyectado un déficit de 75 millones de pesos. Sería bueno conocer cuál es su plan para “armonizarla”, quizás sea el de entregarla a Nación”.

Chani desmintió el déficit del ISSN con números

Ante la denuncia de Horacio Quiroga, respecto de que el gobierno nacional financia un rojo en las cuentas de la caja de jubilaciones del ISSN, muchos funcionarios y dirigentes del MPN salieron al cruce, al afirmar que las cuentas se encuentran equilibradas.

El gobierno neuquino explicó que a partir de la no transferencia de algunas provincias de sus sistemas previsionales a Nación se generó una situación de inequidad. La candidata a diputada nacional del MPN, Alma “Chani” Sapag, indicó que muchos impuestos coparticipables (11% de la recaudación del IVA, 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias, 70% de débitos y créditos y 21% del impuesto sobre los combustibles-naftas) se derivan a la Anses para suplir el déficit de esa caja. Recordó que por Ley 27.260 se firmó con el gobierno nacional un convenio por medio del cual la Anses compensa a Neuquén por las asimetrías existentes entre el régimen previsional provincial y los de las jurisdicciones que sí transfirieron sus cajas jubilatorias. De allí surgen los aportes de Nación para establecer un trato igualitario. De este modo, Neuquén percibió en 2016 $500 millones y otras ocho cuotas de $37,4 millones cada una en lo que va de este año. Chani apuntó que armonizar las cajas jubilatorias, como pretende el gobierno nacional, “significa afectar derechos adquiridos por los neuquinos a través de décadas de sacrificio”, y resaltó: “Que no confundan a la gente, el aporte que Neuquén recibe de la Nación no es un regalo. Son los fondos que nos corresponden y que se les otorgan a todas las jurisdicciones”. Dijo que “armonizar” significaría, por ejemplo, revisar el porcentaje de movilidad del 80% y elevar la edad para acceder a la jubilación.

“La caja del ISSN está equilibrada, no tiene déficit, se sostiene con las contribuciones patronales y los aportes de los trabajadores activos. Pero no vamos a regalar esos fondos de Nación porque es un derecho que nos asiste por financiar de manera indirecta a otras cajas que sí tienen déficit”, argumentó una fuente de Hacienda del gobierno provincial.