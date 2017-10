El tramo final de la campaña tuvo más cruces que propuestas. ¿Está de acuerdo?

Lamentablemente, el MPN trata de infundir miedo para torcer lo que sucedió en agosto. Primero quiso explicar el resultado, con la nacionalización del comicio, como si eso fuera una sorpresa para una elección de diputados. Ellos tenían una ventaja comparativa y no la pudieron usar.

¿Cuál?

Cualquier gobierno tiene ventajas si hace una buena gestión. No hay mejor estrategia de campaña que lo que uno hace. Pero todos los neuquinos saben de las severas falencias en servicios esenciales como salud y educación. Sin gestión, ahora recurren a la falsa antinomia entre Neuquén y Buenos Aires y dejan de lado discusiones clave. Al mismo tiempo, se atribuyen la defensa de lo neuquino, como si fueran los únicos que tuvieran ese derecho.

—¿Cuáles son esas discusiones que dice que no se dieron?

Una central es qué tipo de administración de los recursos queremos: una que se lleve el grueso del presupuesto a gastos corrientes y continúe con la fiesta clientelar para ganar elecciones o una que permita el desarrollo de obras e infraestructura. ¿Vamos a seguir recurriendo a la deuda? El 10% del presupuesto provincial se va en intereses.

El MPN le atribuye a Nación ir por la obra social de la provincia.

Es una gran mentira. Así esquivan el debate que hay que dar: decirles a los trabajadores cómo harán para pagarles las jubilaciones. Hacer eso implicaría que se trate una ley de la Legislatura. Si fuera cierto que se busca modificar el 80% móvil, debería modificarse la Constitución. No es algo que se pueda hacer con sólo querer, si fuera el caso.

¿Qué opina de las críticas a Cambiemos de tratar de despolitizar los debates?

Creo que estar cara a cara con la gente, tocarle el timbre y saber qué problemas tiene y construir soluciones es lo más político que hay. Muchos están preocupados con la irrupción de Cambiemos y no hacen un análisis exacto de lo que estamos haciendo.

¿La elección del domingo incide en el escenario del 2019?

Es importante. El jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que Cambiemos busca ser una alternativa en la provincia. Y es hacia donde vamos. Pero creo que son elecciones diferentes las del domingo con las de dentro de dos años. No me apresuraría tanto. Estamos frente a un nuevo paradigma. Estoy convencido de que sí, pero sólo el tiempo dirá si le sirvió al país o no.

¿Quién representa esa alternativa de gobierno para el 2019?

Es apresurado decirlo hoy. Sin duda, Pechi Quiroga está en la línea de largada, aunque él mismo ha sido muy cauto. Pero es un debate que por otra parte se va a ir dando en los próximos dos años. Y falta una eternidad en términos políticos.

OPINIÓN

Un debate sin resolver

Horacio Quiroga. Intendente de la ciudad de Neuquén

Una sucesión de hechos ocurridos durante las últimas semanas parece poner otra vez en el foco de la escena el debate sobre si en la provincia de Neuquén tiene vigencia el imperio de la ley o si sigue siendo el reino de la anomia.

En la ciudad, un grupo de ex contratadas de la Municipalidad decide tomar la planta baja del edificio, se encadenan, amenazan con rociarse con nafta y prenderse fuego si no se les dice lo que ellas quieren escuchar. Para lograrlo, no dudan en utilizar a dos de sus hijos para presionar por una respuesta favorable. Durante un día y medio tienen en vilo a policía, bomberos, justicia y municipio.

Casi como un acto reflejo pocas horas después un hombre recurre a la misma herramienta: se instala frente al mismo edificio exigiendo trabajo e intenta prenderse fuego y sólo la oportuna intervención de la policía evita una tragedia.

En la órbita provincial, el Ministerio Público Fiscal ordena un allanamiento y el desalojo de integrantes de una comunidad mapuche que ocupan tierras que no le pertenecen en Tratayén. En el procedimiento se encuentran armas y bombas molotov. Sin embargo, a los pocos días un Tribunal de Impugnación declara nulo parte del operativo y se invierte la carga de la prueba. Ahora la Confederación Mapuche presentó un pedido de juicio político al jefe de los fiscales, José Gerez, utilizando como principal argumento la decisión de ese tribunal.

Yendo apenas un poco más atrás en el tiempo, otro hecho que involucra la ocupación ilegal de tierras por parte de una comunidad mapuche se resolvió de una forma al menos llamativa. En 2012 el gobierno provincial vendió por licitación unas 700 hectáreas a instituciones intermedias y asociaciones de profesionales en el istmo de Mari Menuco para llevar adelante un proyecto de desarrollo urbanístico. En 2014 integrantes de la comunidad Kaxipayiñ bloquearon el acceso reclamando la propiedad de 14 mil hectáreas de tierra. Después de infinidad de idas y vueltas, hace pocas semanas el gobierno optó por trasladar el proyecto urbanístico a Villa El Chocón, una decisión acertada para no seguir perjudicando a aquellos que de buena fe invirtieron sus recursos en un lote, pero que sin embargo no resolvió la situación de fondo que es la usurpación de tierras que aún hoy sigue. Patear la pelota para adelante no es la mejor opción.

A estos hechos relatados de manera aislada se suman otros que ya son postales habituales en la provincia como cortes de puentes, calles, rutas y ocupación de edificios públicos de parte de gremios privados y estatales que encuentran tierra fértil para hacer a su antojo frente a la inacción de quienes deben garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.

Es por eso que planteo que en Neuquén aún hoy no está claro si rige el cumplimiento de las leyes o si la provincia sigue siendo el reino de la anomia, es decir del desconocimiento absoluto de la ley. Más grave aún, en lo personal creo que ya estamos en un estadío de mayor complejidad, como es el reemplazo de las leyes por códigos propios de grupos minoritarios y violentos.

La ilegalidad se ha naturalizado.

La situación es preocupante porque estoy convencido que el respeto a la ley es lo único que nos iguala a todos. De lo contrario, se impone la ley del más fuerte. Y así no hay democracia que funcione.