El MPN ya le arma lío a Quiroga en la interna de la UCR

Neuquén

Horacio “Pechi” Quiroga tiene frentes abiertos por todos lados. Y mucho más si es el último período como intendente de la ciudad sin posibilidad de reelección.

Uno se los últimos se desató el sábado pasado en su partido original, la UCR, durante una reunión de Comité Provincial donde establecieron autoridades partidarias para el próximo 28 de mayo.

En el transcurso de la reunión, según consta en el acta de la misma, el diputado provincial Alejandro Vidal pidió que ingresaran 1080 nuevas fichas de afiliación, que hoy están bajo la lupa de los radicales afines al quiroguismo.

El período de afiliación cerró el 11 de marzo y este nuevo cupo es una amenaza para Quiroga.

12.742 afiliados tiene el actual padrón de la UCR provincial. Es el padrón viejo de hace dos años. La Justicia Electoral tiene que definir la incorporación de las demás fichas de afiliación presentadas desde distintos sectores. En 2015 los sectores de Vidal y Quiroga fueron juntos.

“Hay fichas de afiliación que estamos cotejando porque muchas eran personas afiliadas al MPN. Son las fichas que presentó el diputado Alejandro Vidal, que sabemos que está detrás de esto”, expresó a LM Neuquén Yenny Fonfach, secretario de Desarrollo Humano y titular de la convención radical.

Si bien aún no hay nada definido, la semana que viene habrá una certeza más fina sobre el origen de las afiliaciones. En forma preliminar, habría un grueso que pertenece a la militancia del emepenismo.

Pero la supuesta intromisión del MPN en la vida partidaria del radicalismo, específicamente del sector de Quiroga, alcanza también a partidos del espacio Cambiemos. Desde la CC-ARI, la concejal Karina Montecinos afirmó ayer que se están analizando unas 280 nuevas afiliaciones a pesar de que ese partido aún no tiene elecciones de autoridades internas: “Lo único que podemos decir es que hay presentaciones que no son gente nuestra, pero aún no sabemos cuánto”.

El juego interno recién empieza, en un año electoral complejo.