El nene que emocionó a Messi huye de las bombas

Murtaza Ahmadi conmovió a todos en 2016. Ese mismo año conoció a Leo en Qatar. Ahora tuvo que dejar su casa.

Los talibanes irrumpieron en la región, forzando a más dos tercios de la población a huir en busca de refugio, y esa porción de la población incluyó a la familia de Murtaza, que hace dos semanas huyó a Kabul, la capital afgana. “Echo de menos nuestra casa en Jaghori, aquí no tengo una pelota y no puedo jugar al fútbol o salir fuera”, se lamentó el niño en diálogo con la agencia de noticias EFE. Al pequeño se le llenan los ojos de lágrimas cuando recuerda que las dos camisetas firmadas y la pelota que le regaló Messi, al que conoció en 2016 en Qatar, quedaron abandonadas en su hogar. “Las dejamos detrás en Jaghori. No pudimos traerlas porque dejamos la casa durante la noche, y mamá me pidió que dejase la pelota y las camisetas”, explicó Murtaza.