El neuquino elegido por China para dirigir la selección de Snowboard

En medio de los picos de coronavirus en la Argentina, a Hernán "Nano" Cataldi le llegó un mail con una propuesta “muy interesante”. Desde el país en donde comenzó la pandemia, requerían de la experiencia y calidad del neuquino para poder entrenar a la selección de China para el próximo mundial de snowboard . “Me puse a investigar qué pasaba allá, hablamos sobre objetivos y acepté”, dijo el -ahora- ex entrenador del Team Chapelco .

“Nunca estuve en China”, aclaró a LMN el instructor que en las próximas semanas partirá para aquel país derribando los prejuicios y miedos sobre el coronavirus: “Allá lo peor ya pasó”. Con los cuidados necesarios y las seguridades que le dieron desde el gobierno, Nano contó que no tardó mucho en tomar la decisión: “Busqué qué era lo que estaba pasando y acepté. Este es un buen desafío para mí y se plantearon objetivos claros, además de que la propuesta en todo sentido era muy buena”.

Primero lo “tantearon” vía mail. Quien coordina los deportes de invierno en China, le envió un correo preguntándole cómo era su situación laboral y si le gustaría recibir una propuesta. Ante la respuesta de Nano de que “le interesaría leerla”, desde el país asiático tardaron solo un par de días en formalizarla. “La leí y me pareció buena. Luego hablamos algunas veces para que me desarrollen bien los objetivos y cerramos”, agregó.

A-China-Snowboard.png

China está en la búsqueda de mejorar sus niveles de deportes de nieve para poder clasificar a las próximas dos principales competencia donde será sede: el Mundial de Snowboard 2021 en Zhangjiakou y los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022. La tarea del neuquino será entrenar a los jóvenes asiáticos en la modalidad snowboard cross. “Uno acompaña, pero todo siempre depende del deportista. Si lo tengo que poner en números, el 90% es del competidor y el resto del técnico que acompaña”, describió Nano.

A-China-Snowboard-01.png

Si bien aún no tiene fecha de partida, cree que “deberá comenzar a trabajar lo antes posible para intentar sacar algo de ventaja con los entrenamientos”. “Ya está en gestión el visado y todo para ir, y la idea es comenzar a entrenar en una pista indor que está en Beijing hasta que pase todo esto del coronavirus, para luego poder ir a la montaña”, detalló.

La modalidad de practicar en un lugar cerrado y con nieve segura hace que “se puedan planificar bien los entrenamientos”, ya que todos los días se puede trabajar. Eso es algo “muy positivo”, según lo que Nano observó.

Sin miedo a lo que podría suceder, y con la confianza y seguridad que tomará todos los recaudos, Nano es consciente de que una de las claves para que su trabajo sea exitoso es la necesidad de un traductor: “No sé chino mandarín así que alguien me deberá hacer de puente con los chicos. Yo hablaré inglés y él se lo traducirá”, y aclaró: “Aunque no lo tomo como un problema, ya me tocaron algunas experiencias similares”.

A-Snowboard-Cross.png

Con los objetivos de este nuevo proyecto, Nano sabe que el resultado no es lo único que él va a buscar, sino más bien “la idea es transmitir la pasión y disfrute de este deporte”. “Quiero que vayan a entrenar, sientan la libertad y disfruten lo que hacen, porque eso realmente levantará el nivel”, admitió.

A-Snowboard.png

¿Cómo será China?

Sin haber pisado nunca el gigante asiático, Nano está seguro de que lo que más le "sorprenderá será la gente”. “Más allá de que las costumbres son distintas, las formas de vivir y la comida, estoy convencido de que lo que más me sorprenderá es la cantidad de personas”, advirtió y aseguró que “varias ciudades en cantidad de habitantes tienen media argentina”.

“Yo estoy acostumbrado a andar en mi San Martin de los Andes, en donde no se acostumbra ver gente agolpada y caminar por allá será un tanto más complicado o por lo menos diferente”, cuenta entre la realidad que imagina y la de su ciudad natal.

De acá en adelante, y más allá de los objetivos personales planteados, Nano espera que esta "puerta" que se le abrió con China “sea un puente”, ya que “en Neuquén hay muy buenos entrenadores y deportistas que podrían seguir levantando el nivel a donde vayan”. “Esto se vio claramente en la calidad de los jóvenes que salieron de acá y que ahora están compitiendo fuera y, sin ir más lejos, la posibilidad real que me surge por el buen trabajo que hicimos todos en el Team Chapelco en las giras por Europa”, puntualizó.

Entre las ilusiones, los nuevos desafíos y los cuidados ante el coronavirus, Nano Cataldi ya tiene todo listo y cerrado para partir a China "para trabajar para el snowboard".