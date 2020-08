El nuevo parque de la ex U9 sumará una pista de skate

View this post on Instagram

Parque Abierto-Ex U9 ||#PlanCapital Con @OmarGutierrezOk y el equipo, planificamos este magnífico espacio de la ciudad que pronto estará listo para que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlo. Este proyecto conjuga nuestra historia con el presente y el futuro pujantes de #NeuquénCapital.