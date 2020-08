"Aprobaremos el Plan Capital sin problemas"

-¿Cómo prevén el tratamiento del Plan Capital en la Legislatura?

Se giró a la comisión B, que preside Liliana Murisi (Movimiento Popular Neuquino), y van a invitar a funcionarios municipales de alto rango para explicar el proceso y las obras. Después se gira a la comisión A y va al recinto.

-¿Cuentan con el respaldo de otros bloques para aprobarlo?

Creo que no vamos a tener problemas por la situación que vivimos, donde necesitamos reactivar la economía. En el Concejo tuvo los dos tercios, acompañado por otros bloques también. Y acá, mientras haya un debate, siempre acompañan. Seguramente haya algunas observaciones, pero no cambia lo macro. Creemos que no va a haber inconvenientes.

-¿Esperan un tratamiento rápido?

Depende del debate. Por lo que estudié, la ciudad tiene un doble control externo, así que van a poder hacer todas las preguntas y llamar a otros a exponer.

-¿Qué opina de los cuestionamientos a sumar otro endeudamiento en dólares?

Es en dólares o el equivalente en pesos, y no veo inconvenientes a su aprobación porque, una vez que se tenga la posibilidad de lograrlo en el mercado, seguramente va a ser en dólares. No veo inconvenientes porque las reglas hoy son diferentes en esta situación económica.

-Por la baja en la calificación crediticia de Neuquén, se habla de un posible default. ¿Eso no implica una alerta? ¿Cómo le explican a la gente que se siga tomando deuda?

No, no. Yo creo que el vecino lo que espera es poder tener trabajo, cloacas. El intendente tuvo una reunión con Madres de Plaza de Mayo y demás personas que están ocupándose también de la situación de los asentamientos y los servicios para más de 2 mil lotes. Y Neuquén, se puede ver en sus números, nunca falló en el pago de sus deudas. Lo aclaró el otro día la diputada Murisi y fue muy clara en que no estamos en default ni nada por el estilo, solo que vamos a volver a la normalidad cuando se haga el último procedimiento que se tiene que hacer. Además, esto se trabajó con comisiones barriales, con una construcción ciudadana atrás. Y son herramientas que todos los gobiernos utilizan para realizar obras, donde hoy lo financiero en el mundo está caído.

-Está el antecedente de 2012, cuando la Legislatura aprobó un endeudamiento a Horacio Quiroga y después tuvo problemas con el aval de Nación…

Leí las declaraciones del intendente (Mariano) Gaido y él confía también en este paso que tenemos con el gobierno nacional de poder concretar el endeudamiento. Todo depende de la situación del mercado, también. Desde el MPN, siempre tratamos de llegar a la ley más consensuada. Está el debate abierto en esto, en el fondo anticíclico y el gran acierto que es el consejo consultivo. Con diálogo, las cosas salen con más fortaleza.

-Si el intendente confía en que el gobierno nacional acompañe, ¿está también esa relación con el Frente de Todos en la Legislatura para votar la ley?

Depende del proyecto. Muchas veces no se vota en bloque, hay diputados y diputadas que votan diferente. No es el caso nuestro, porque en el MPN debatimos y sacamos un resultado común, pero sí hemos visto que se han dividido los votos dentro de ese espacio. Y la relación es buena, como con todos los bloques.

-Se cuestiona que el monto del endeudamiento está al límite de lo que permite la Carta Orgánica, ¿es así?

Como el proyecto recién va a estar en comisión el martes, se va a ver ahí qué dice la Carta Orgánica. Yo eso no lo leí y no integro la comisión B ni la A. Es un tema que me interesa porque sé el impacto que generan en la gente estas obras, por eso lo estudio.

-¿Y qué obra destaca como de mayor impacto?

Fundamentalmente, por todo lo que ha venido pasando en los últimos años, el tema de los loteos y servicios: agua, gas y cloacas. Eso es primordial, y después también el embellecimiento de los espacios, las bicisendas y lo que tenga que ver con mitigar las lluvias, si bien todas las obras son importantes.