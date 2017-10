"El objetivo es ser alternativa de gobierno en el 2019"

¿El gobierno nacional quiere la obra social provincial? ¿Qué opina de la dicotomía Neuquén-Nación, planteada por el MPN?

Hay que ser muy claros. Qué sucederá con la obra social es una competencia provincial. El debate es quién pagará el déficit. Sobre el segundo punto, hay una moda que encontramos en varias provincias: plantear una fractura entre el gobierno nacional y las provincias. Es centralmente una mentira. Somos el gobierno con mayor nivel de obra pública y que trata de solucionar problemas fiscales que vienen desde hace bastante tiempo.

El debate del Fondo del Conurbano disparó el de la nueva coparticipación. ¿Qué nuevo régimen debe definirse a su criterio?

Me parece muy coherente el planteo de María Eugenia Vidal (gobernadora de Buenos Aires). Hay una ley que crea un fondo para uno de los lugares con más pobreza del país, y ese fondo va a todos los lugares menos a ese lugar. Este tema se resuelve en una mesa donde estemos todos. Estamos en el mismo barco. No hay ninguna posibilidad de discutir sin que el conjunto encuentre una armonía.

—¿Qué piensa de la situación económica y fiscal de la provincia?

Es muy importante cuando uno ve casos como la gestión en el ejemplo del municipio de Neuquén. Los gobiernos tienen que tener cuentas públicas saludables, invirtiendo parte de su presupuesto en obras. Me da la sensación de que, por un montón de razones, eso no está ocurriendo todavía. Fue muy positivo que la provincia acompañara la ley de responsabilidad fiscal en el Congreso. Y si acordamos esto, podemos ver todos cómo podemos hacer para recorrer ese camino.

El MPN gobierna hace 45 años. ¿Qué ofrece Cambiemos como alternativa a esa experiencia?

El dato político del año es la consolidación de Cambiemos como fuerza política nacional. Esto generó competitividad y competencia a los sistemas políticos provinciales. Creemos en la renovación. Una democracia sin alternancia se empobrece, incluso para la propia fuerza de gobierno. Estar mucho tiempo sin dejar el poder, renovar ideas y liderazgos, termina en situaciones nocivas para ese gobierno. Cambiemos, en esta provincia, al igual que en todas, expresa la voluntad de gobernar y de transformar un proyecto de poder, no sólo para las provincias sino para los municipios. Cambiemos sin dudas va a presentar una posibilidad de ser alternativa de gobierno en el 2019 en Neuquén.

¿Es el objetivo, ser gobierno provincial en el 2019?

Sí, por supuesto. Nosotros no nos orientamos por un librito ideológico ni nos conformamos con una vocación parlamentaria. Queremos representar mayorías, queremos incorporar a todos los neuquinos que quieran sumarse.

¿Considera que hay que tomar medidas para sectores afectados por algunas decisiones económicas?

El estancamiento económico argentino viene de hace más de dos años. Eso les generó angustia a muchos argentinos. Lo más importante es que hoy salimos de la zona de crisis; crecemos y eso nutre de esperanza a la mayoría de los argentinos. El Presidente, con mucha honestidad, dijo: “Estos son los problemas que me encontré, esto va a doler, va a ser difícil, pero el resultado va a ser una transformación real de la argentina”.

—¿Qué es Vaca Muerta para el gobierno nacional?

Es un ejemplo más, no el único, de enormes potencialidades no aprovechadas. Como las energías renovables. No nos va a solucionar todos los problemas, es una oportunidad para desarrollarnos y generar mejores condiciones para los habitantes de la zona.

“Me imagino haciendo lo que hago hoy”

Marcos Peña dice que hoy afronta quizá la función más importante de su vida. Es uno de los nombres en danza, junto al de María Eugenia Vidal, para la sucesión presidencial, si es que Mauricio Macri optara por no ir por la reelección.

“Me imagino haciendo lo mismo que hago hoy. Ojalá que podamos concluir un gran primer mandato”, dice cuando se le pregunta por su futuro político, al final de la actual gestión. “Que se pueda seguir trabajando como Cambiemos hacia adelante, a eso aspiro. Me toca un rol de enorme responsabilidad y, como siempre digo, creo que será la mayor responsabilidad que me toque vivir”, afirmó Peña.