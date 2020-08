El pan se fue a $120 por el aumento de la harina

En una recorrida por los distintos comercios del rubro de la ciudad, confirmaron a LMNeuquén el aumento y aseguraron: "Si aumenta la harina, aumentan todos los productos que elaboramos".

La bolsa de harina que compran los maestros panaderos es de 50 kilos y cuesta, en promedio, unos 1500 pesos. Dicho aumento, impulsado desde Nación, simboliza el 5% de ese valor, es decir unos 50 o 100 pesos más por bolsa, o uno o dos pesos más por kilo.

A priori, parece que no se trata de un significante aumento, pero las distintas panaderías aseguraron que "no es la primera vez que aumenta la harina en pandemia". Sin embargo, aunque desde el comienzo del aislamiento han intentado mantener los precios para no perder la poca clientela que recibían, "esta semana se van a ver reflejados los aumentos que no pudimos hacer durante la pandemia", aseguró Beatriz, de la panadería Tentaciones, del centro neuquino.

Desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), aseguraron en su último informe, que data de abril de este año, que la cadena comienza con $12,91 de trigo. El molino suma $6,59 (costos, impuestos y resultado) y obtiene $19,50 por la harina. La panadería suma $73,65 (costos, impuestos y resultado) y obtiene por el pan $93,15 más 10,5% de IVA, y el consumidor termina pagando un precio de $102,93.

Si bien el costo de la harina simboliza un 5% de su valor, al precio del pan se le suman los impuestos y la situación por la cuarentena.

Por eso, ya desde este martes los panaderos remarcaron sus precios. Antes de la pandemia, el kilo base de pan se encontraba por 100 pesos. Hoy en día comienza en $120, y en algunas panaderías de corte artesanal puede encontrarse a $180.

Panaderia aumento (20).jpg Omar Novoa

Sin embargo, no es el único precio que vio modificado su cartel en las vidrieras de panificados. "También aumentaron las facturas y los bizcochitos", aseguraron desde "Fran y Feli", un comercio ubicado en Buenos Aires al 300.

Las facturas tuvieron un aumento que simbolizó casi el mismo porcentaje que en el pan, oscilando, según el lugar, entre los 280 y los 350 pesos la docena. En tanto, los bizcochos de grasa llegaron a 210 pesos el cuarto kilo.

-> Lenta recuperación de las ventas

Los propietarios de las panaderías neuquinas aseguran que durante la pandemia no solo cayeron sus ventas por la baja circulación que hubo producto de la cuarentena y todas las medidas que tomaron las autoridades sanitarias para el distanciamiento social, sino también por el cambio de los hábitos en la cocina que tuvieron los neuquinos durante el encierro.

“La gente empezó a producir en sus casas y el caudal de ventas fue básicamente nulo”, aseguró Beatriz, de la panadería Tentaciones.

Sin embargo, con la llegada de las distintas fases de la flexibilización a medida que avanzaba la cuarentena, el panorama fue mejorando, según indicaron los panaderos capitalinos consultados por LMNeuquén.

“Ahora podemos decir que estamos en un 60% del total de ventas que acostumbramos a hacer”, indicó la mujer.