“En la oración del padrenuestro, que Dios nos induzca en tentación no es una buena traducción. También los franceses han cambiado el texto con una traducción que dice: ‘no nos dejes caer en la tentación’. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja”, sostuvo. La nueva fórmula adoptada por la Iglesia italiana es por lo tanto similar a la empleada desde hace muchos años en España, “no nos dejes caer en la tentación”. El cambio en la versión italiana adelantado por el cardenal Gualterio Basetti podría desembocar en modificaciones en las versiones en otras lenguas que siguen ese idioma, como el inglés, aunque las primeras versiones periodísticas mostraron un rechazo a la modificación del texto anglosajón. La portavoz de la Iglesia británica, citada por el diario The Sun, ya rechazó las modificaciones: “La oración ha sido cambiada en el idioma italiano, no hay ningún plan en este momento para que cambie en inglés”.