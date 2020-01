El papá del cabo: "El asesino de mi hijo va a pagar todo el daño que nos hizo"

Embed

Luego, el hombre dijo que el asesino "va a pagar" por lo que hizo y le habló directamente a él. "Si me está escuchando este delincuente, yo no soy vengativo y no quiero agregar una tragedia más a mi familia, pero que va a pagar, va a pagar. Yo me voy a ocupar de que esto suceda, con las leyes. Va a pagar todo el daño que nos hizo a mi familia. Porque no se llevó a un policía, se llevó a mi hijo mayor", concluyó Luis y rompió en llanto.

Nahuelcar era cabo y motorista en la comarca petrolera. El miércoles a las 7:30 acudió por unos incidentes al barrio Peñi Trapún de Cutral Co y cuando se retiraban del lugar, le efectuaron un tiro por la espalda con un arma larga.

El proyectil, que recorrió unos 70 metros, le perforó el casco y luego el cráneo para alojarse a la altura de la nuca.

De inmediato fue trasladado al hospital local y de ahí al Policlínico de Neuquén, donde se constató que tenía daño cerebral severo. A las 16 del miércoles, los médicos informaron a la familia y al jefe de la Policía, Julio Peralta, que estaba en el lugar, que el cabo tenía muerte cerebral.

