Las declaraciones de Francisco fueron publicadas en un documental que se estrenó este miércoles en la ciudad de Roma dirigido por el ruso Evgeny Afineevsky.

Según se conoció, el Papa dijo en la película que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. "Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso”, trascendió.

De acuerdo a lo publicado por el diario El País, no es la primera vez que el Sumo Pontífice se pronuncia en esa dirección. Su biógrafo, Austen Ivereigh, recuerda que cuando era arzobispo de Buenos Aires, se opuso a la legalización del matrimonio entre persona del mismo sexo aprobado por el Congreso argentino en 2010, pero se mostró a favor de una ley que regulase las uniones.

"Lo hizo porque cree que deben respetarse los derechos básicos como poder heredar, visitar al otro en el hospital… Es una cuestión de justicia civil. Esa fue su posición matizada, pero perdió el voto con los otros obispos", recordó el autor de El Gran Reformador.

Sin embargo, esta es la primera vez que Francisco se expresó de forma tan tajante a la unión civil entre homosexuales desde que fue nombrado Papa en 2013. Además, la referencia explícita a la “familia” profundiza más en un concepto hasta ahora tabú para la Iglesia en relación con la convivencia entre personas del mismo sexo. Francisco pide que se promuevan esas leyes refiriéndose, se supone, a los países donde todavía no existen. La nacionalidad rusa de su entrevistador, además, hace suponer que el Papa piensa en lugares donde no solo no existen estas leyes, sino que los homosexuales son perseguidos.

La posición de Francisco sobre la integración de los homosexuales en la Iglesia ha sido siempre algo ambigua, pero muchos más avanzada que la de sus predecesores. La primera vez fue en un el vuelo de vuelta de su viaje a Brasil en 2013. Entonces dijo: “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”.

Explicó que dicha sexualidad no era un pecado, aunque sí expresó que lo eran los actos. Más adelante, en unas polémicas declaraciones, aconsejó llevar a los niños homosexuales al psicólogo. “Todo el mundo tiene derecho a tener un crío, venga como venga. Comprendo que genere dolor si es homosexual, pero nunca se echa del hogar a alguien porque tenga tendencia homosexual. Cuando la persona es muy pequeña y muestra síntomas raros, puede ir a un psicólogo para que vea a qué se debe eso”, señaló en una entrevista en la Sexta, vinculando a la homosexualidad con una patología, algo que hace años se retiró de la última versión del manual de trastornos mentales conocido como DSM5.