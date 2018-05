El Papa llamó a todos los obispos chilenos

El viaje tiene lugar dos semanas después de que Francisco recibiera a tres víctimas de abusos sexuales del sacerdote chileno Fernando Karadima, en un encuentro en el que les pidió perdón y les aseguró que tomaría medidas para subsanar el daño. “Le pedimos al Papa directamente que no le tiemble la mano con aquellos que tienen que ser considerados, no como autores de un pecado sino de un crimen y de la corrupción más profunda que puede tener una sociedad”, dijo entonces José Andrés Murillo, una de las víctimas.

Según barajan miembros de la Iglesia y expertos, Francisco cesará a varios obispos, entre ellos, a Juan Barros, prelado de Osorno (sur), a quien se le acusa de encubrir a Karadima. También ordenaría una completa reorganización de la jerarquía eclesiástica chilena. “Lo que yo preveo es un gran temblor en la Iglesia chilena. Me refiero a la salida de obispos (...) y a darle un nuevo rumbo a la Iglesia en Chile”, dijo el obispo de la localidad de Aysén, Luis Infanti, a La Tercera.

“El Papa busca dar una señal de cambio, si no, no nos llamaría a Roma. No es para alabarnos o ‘sobarnos el lomo’”, agregó. Una fuente de la Conferencia Episcopal confirmó el viaje a Roma de 31 de los 32 obispos chilenos, respondiendo a la “invitación abierta” que les hizo Francisco. El único ausente será Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago, retirado de las actividades públicas por conocidas razones de salud.