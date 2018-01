El Papa se disculpó con abusados pero defendió a Barros

En aquel momento, el Papa dijo que acusar al obispo “sin pruebas es una calumnia”. En la vuelta a Roma, reconoció que una carta pública del cardenal Sean O’Maley criticando sus palabras lo hizo reflexionar sobre el error de utilizar el término “prueba”, más vinculado a elementos concretos, en lugar de “evidencia”, que se puede “obtener de muchas formas. La palabra prueba me jugó una mala pasada. No era la mejor para acercarse a un corazón dolorido, y pido perdón si herí. Yo hablaba de evidencia. Sé que hay mucha gente abusada que no puede traer una prueba, no la tiene. O a veces la tiene, pero la vergüenza lo tapa y sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo”.

“El testimonio de víctimas siempre es una evidencia, pero en el caso de Barros no las hay. Barros entregó dos veces su renuncia, pero la rechacé porque sería admitir culpabilidad previa”, dijo el Papa Francisco