El payador de Chos Malal que llevó la música neuquina a Londres

"Mirá, lo primero que tengo para decirte, es que me molesta un poco que la gente de acá no valore la cultura local y como tiene que venir un tipo de no sé donde a pedir mi música", criticó desde su rancho en Chos Malal. "Claro, a ver, me alegra mucho que a la gente le guste lo que hago, yo sé que no canto bien, pero digo cosas sinceras, lo que me pasa y eso le emocionó a este actor de Star Wars o esa película que todos vieron", río y sinceró que se sentó "sabiendo que era alguien importante, pero sin saber bien quién".

Alarcón no tiene todas sus canciones registradas y gracias a su familia y al personal de SADAIC pudo comenzar con el proceso de inscribirlos. "Es que es engorroso todo, los papeles que tener que completar, las partituras que tenés que enviar, un mail, y eso. La verdad que no me llevo nada bien con la tecnología", agregó.

Los actores McGregor y McGregor hicieron un viaje que unió a América y llevaron con sigo la canción de Alarcón. "Le canté `Tachito matero´y la verdad que les cautivó. No creo que haya sido la canción, pero sí por nuestro modo de vida o, en realidad, el modo de vida que aparece en las letras. El mío, el de criancero", contó.

En relación a esta noticia, el ministro de Culturas de Neuquén, Marcelo Colonna, declaró: "Esto no solo es una gran noticia para la música de la provincia, sino que también es un ejemplo de la importancia de la participación colectiva de toda la comunidad musical en estos programas, como el registro de las obras en las entidades de gestión colectiva que son quienes administran los derechos intelectuales de nuestros artistas. Por eso se implementó la oficina de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual en la provincia, para el desarrollo y crecimiento de nuestra cultura local”.

Con la voz neuquina sonando en todo el mundo, Atilio Alarcón cerró la comunicación con LMN con un festejo: "Sinceramente recién me entero que ya está inscripto mí tema, así que esta noche brindaré por ello".