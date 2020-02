En cualquier caso, estará destinada a madres y padres con hijos de hasta seis años que reciban la AUH, embarazadas desde los tres meses y personas con discapacidad que cuenten con la asignación.

Su implementación será automática, a partir del cruce de datos entre Anses y AUH, y no hace falta realizar ningún tipo de trámite.

“Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática. Anses dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos”, dice el plan Argentina contra el Hambre.

Fuentes del gobierno provincial indicaron que Cipolletti es la tercera localidad con mayor provisión de tarjetas, detrás de Roca y Bariloche (en ese orden). Anticiparon que hoy se realizará una reunión con el intendente Claudio Di Tella. “Mañana -por hoy- se define todo”, indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

P02.jpg

Por la provincia participará el referente del programa nacional en Río Negro, Germán Guaresti. Se informó que el encuentro será en el Municipio, a las 13, y que todo lo vinculado a la tarjeta Alimentar luego se articulará con un plan integral que prepara la provincia y que anunciará oportunamente la gobernadora Arabela Carreras.

La secretaria municipal de Desarrollo Social, Viviana Pereira, no sabe aún cuál será la boca de expendio de las tarjetas, aunque de forma preliminar dijo que está previsto que se distribuyan después del 15 de marzo.

¿Cómo funciona?

Operativamente, la tarjeta es similar a cualquier tarjeta de débito bancaria, aunque solo podrá ser utilizada para comprar alimentos y no para extraer dinero en efectivo ni comprar bebidas alcohólicas.

Será cargada todos los meses (el tercer viernes del mes) con un monto de $4000 para familias con un hijo y $de 6000 para familias con dos o más hijos.

Las condiciones del proyecto nacional

De acuerdo con las bases y condiciones del programa nacional en el que se enmarca la entrega de las tarjetas Alimentar, la iniciativa es un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas, en cualquier comercio que tenga habilitado un posnet. Las tarjetas serán entregadas de manera directa por el Banco Nación o la entidad bancaria que determine cada provincia. No habrá intermediarios ni gestores. El tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática a cada una de las familias beneficiarias, en todo el territorio nacional. No permitirá extraer dinero en efectivo de cajeros. Se implementará por etapas en todo el país y no reemplaza a ningún programa existente. Es un refuerzo alimentario complementario.

LEÉ MÁS

Volcán Lanín: rescataron a una cipoleña que sufrió un accidente cuando descendía

Con un inhibidor, le robaron $300 mil a empresario local