El plan de precios cuidados se cumple en un 70 por ciento

La titular de Defensa del Consumidor, Laura Vargas, explicó que de las cinco cadenas de supermercados que supervisaron, cuatro tenían la mayoría de los productos en góndola y al valor establecido en la lista de precios, mientras que una no cumplía en casi nada con el programa.

“Al no tener la información de Nación no podemos decir si están en infracción porque desconocemos el nivel de tolerancia. Sabemos que no acordaron todos lo mismo, e incluso una misma cadena puede tener distintos convenios por zona”, señaló Vargas.

precios cuidados Agustin Martinez

Entre los faltantes detectados figuran productos que integran la canasta básica como yerba, azúcar, leche, harinas, fideos y frutas.

“De lo que estaba en los estantes, los precios coincidían con las listas. La disparidad se encontró con la cantidad de productos donde en algunos casos faltaban o eran escasos”, precisó Vargas.

Los controles no incluyeron a los supermercados mayoristas como tampoco a los chinos, dado que no se bajó aún la información respecto de los acuerdos con estos comercios.

550 productos incluye el plan Precios Cuidados

El anterior programa contemplaba 366 artículos. El nuevo plan promete ser más competitivo, siempre que se respete el stock y los precios en góndola de los productos.

