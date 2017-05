El plantel cierra la Boca tras las críticas

Decidió no hablar ayer con la prensa y el DT sigue moviendo las piezas.

Buenos Aires

La derrota de Boca en el Superclásico contra River sigue resonando en toda la Ribera, a tal punto que el plantel ayer resolvió llamarse a silencio. Todos los miércoles dos jugadores xeneizes dan una conferencia de prensa, pero ayer sin motivo ni explicación alguna resolvieron no dar declaraciones. La misma postura que tomaron apenas finalizado el duelo ante el Millonario. Una clara muestra de que el equipo todavía no se recuperó de la derrota y que es un mar de dudas puertas adentro, a pesar de que todavía sigue sien do el líder del torneo local.