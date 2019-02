“Ya me los había hecho y me habían dado bien, pero no me entregaban el arma. Tuve que encadenarme para que me escucharan”, sentenció el policía Escobar, quien había sido sobreseído por la Justicia de haberle disparado a un gremialista de UPCN en medio de una manifestación en septiembre de 2016. En ese mismo hecho, Escobar había sufrido distintas lesiones, que lo mantuvieron alejado de sus funciones por dos años.

