El Pollo Álvarez propone echar a Alex Caniggia del país

“Me parece que una persona como Alex arremeta contra las fuerzas policiales, enaltece a las fuerzas policiales. La gente sabe quién es quién y creo que no hay que tomarlo a él de un modo serio. Es un chico que tiene la imperiosa necesidad de llamar la atención y el público tiene la decisión y es el soberano”, opinó Tomás Dente.

Luego, el conductor del ciclo hizo referencia al apodo que el propio Alex se puso: “El más pijudo. “Estos son los casos en los que se me va el protocolo, no me gusta que se burle de la fuerza policial, y también porque no me gusta que alimente las diferencias entre las clases sociales. Él cree que el que tiene más plata es más importante y no, estamos todos iguales. Eso el virus te lo deja muy claro. Resta mucho”, argumentó El Pollo.

Dente comentó que posiblemente mucha gente sienta en estos momentos ganas de golpear al mediático.

Finalmente, Ávarez cerró indignado: “En este caso, Alex puso en riesgo mi salud, la de mi hijo, la tuya, la de tu esposa. Esto excede la opinión pública. Hay que pensar en aquellos que se burlan de la cuarentena y ponen en riesgo nuestra salud”.

