El presidente de Filipinas dijo que fue gay y se curó

“Lo bueno es que Trillanes y yo somos similares, pero yo me curé”, afirmó el mandatario según recogieron algunos medios filipinos, y agregó que volvió a “ser un hombre” después de conocer a su ex esposa Elizabeth Zimmerman. “No me importa si soy gay o no”, añadió el polémico presidente filipino.

Esta no es la primera vez que Duterte realiza declaraciones de este estilo. En diciembre de 2017 aseguró que se planteó “hacerse bisexual” para “disfrutar de ambas maneras”, pero que finalmente “eso no sucedió”. A su vez, cuando fue elegido como presidente de su país en 2016 se había comprometido a legalizar el matrimonio igualitario, pero luego cambió de idea y le retiró el apoyo a la comunidad LGBT argumentando que “el código civil de Filipinas establece que un hombre solo puede casarse con una mujer y una mujer solo puede casarse con un hombre”.