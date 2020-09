En una crítica al macrismo, el presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que no lo avergüenza ni lo ofende que lo llamen "peronista" porque -según dijo- "eso es un orgullo", al encabezar un acto de entrega de viviendas en San Antonio de Areco.

"Ayer (miércoles) escuchaba a alguien decir 'el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) dijo 19 veces macrista'. A mí no me ofende que me llamen peronista, llámenme toda la vida peronista porque es un orgullo", remarcó Fernández. Durante el acto, el jefe de Estado expresó que éste es "el peor momento de la pandemia" de coronavirus, por lo que consideró necesario "unirse más que nunca".

"No todo es lo mismo. Algunos llegamos al Gobierno para hacer felices a la gente y creemos que este es un país que no tiene un país central y periferia. Que es una sola y que todos tienen los mismos derechos", enfatizó el mandatario nacional.

El acto tuvo lugar en el predio Procrear de San Antonio de Areco, donde Fernández entregó viviendas para familias de las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires. Al respecto, afirmó que no está "en paz" con su "conciencia" cuando "hay casas inconclusas y gente que necesita dónde vivir".

"Que el Estado vaya en auxilio de los que producen y los que trabajan no me avergüenza. A mí me avergüenza que el Estado le de vía libre a los pícaros para especular, para romper el trabajo, para destruir el crecimiento y ganar ellos solos", consideró el Presidente.

El jefe de Estado, a la vez, señaló: "Pienso en los miles de argentinos que están sin una casa donde vivir. Estas casas son lugares vivibles, no son soluciones de emergencia. Es grato acercarse a los balcones y disfrutar de las casas estas".

El presidente sostuvo que, cuando asumió, su gestión encontró "11 mil viviendas a punto de ser terminadas" pero que, "por razones que uno no logra entender, no fueron terminadas" durante el Gobierno anterior. "No se sabe si fue por razones políticas, ideológicas, por maldad o por inoperancia", dijo el mandatario al encabezar, desde San Antonio de Areco, la entrega de viviendas Procrear en cinco provincias.

Acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, el presidente Alberto Fernández señaló que en la gestión anterior, las viviendas "inexplicablemente no fueron construidas nunca". "Dejaron de construirlas en 2015 cuando llegaron al Gobierno y por razones que uno nos logra entender, pero quedaron obras paradas y que los argentinos están esperando que terminemos para que empecemos a entregar", agregó.