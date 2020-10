El presidente turco pidió boicotear los artículos franceses

"Así como en Francia algunos dicen ‘no compren las marcas turcas’, me dirijo desde aquí a mi nación: ‘Sobre todo no presten atención a las marcas francesas, no las compren", enfatizó. Turquía no fue el único país del mundo musulmán que se sumó al boicot: trascendieron videos de mercados de Qatar, Paquistán, Jordania, Túnez, Marruecos y Afganistán donde retiraban elaboraciones galas.

El jefe de Estado francés respondió: "Apreciamos la libertad, garantizamos la igualdad, vivimos la fraternidad con intensidad. Nada nos hará retroceder, nunca". La canciller alemana Angela Merkel salió a defender a Macron y condenó los "comentarios difamadores e inaceptables" de Erdogan.