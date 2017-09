El Prode revivió: con un gran premio, hizo rico y feliz a un marplatense

La noticia fue difundida en las últimas horas por el propietario de la agencia La Favorita, a quien desde Lotería le informaron oficialmente que uno se sus clientes había logrado acertar los resultados de los 14 partidos de fútbol, 11 de la segunda fecha de la Superliga de nuestro país y 3 de la Primera B. “Esta persona ganó $4.938.879“, explicó José Martínez Dellepiana, quien tiene a su cargo el local ubicado en Avenida Jara 1329.

La cifra es una de las más grandes otorgadas por el Prode en los últimos años, debido a que desde hacía tiempo no se registraba ningún ganador, provocando que el pozo se acrecentara.

Martínez Dellepiana aseguró que este es el mayor premio vendido por su agencia desde que explota el comercio, hace tres años. “El mayor premio que yo había vendido hasta ahora fue de 500.000 pesos, en un sorteo de quiniela”, recordó.

El agenciero aseguró no saber quién fue el afortunado ganador del Prode, pero cree que por el perfil de quienes actualmente participan de este juego podría ser “una persona muy joven”. “Hoy hay muchos juegos que antes no existían, como el Telekino, el Loto, o el Quini, así que el Prode no tiene el mismo auge que en el pasado. Pero los que más juegan generalmente son futboleros, gente relativamente joven de entre 18 a 30 años y algunas personas algo más grandes, que copian siempre el mismo ‘dibujo’”, comentó.

14 Los partidos que acertó para llevarse el premio mayor.

Estafa a un casino

Seis hombres y cuatro mujeres oriundos de las provincias de Chaco, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires, que estafaron al casino de la localidad de Leandro N. Alem, en Misiones, utilizaban un ingenioso y efectivo método de adulteración de ruletas electrónicas. En poder de los detenidos se secuestraron 280 mil pesos en efectivo y distintos elementos que eran utilizados para alterar las máquinas de los casinos. Lo que buscan determinar los investigadores es si los implicados atacaron otras tragamonedas de la zona. Lo que se logró establecer es que, a partir de la utilización de alambres, los supuestos apostadores manipulaban el juego hasta que la bola cayera sobre los números que habían elegido.