El que atropelló a Tommy ayudará a perros de la calle

A modo de probation, el sujeto tendrá que hacer tareas comunitarias (probablemente en lugares donde rescatan perros de la calle) como pena por haber actuado con crueldad contra la mascota de una familia que vive en la zona del Bajo neuquino que se convirtió en un ícono contra el maltrato animal.

“A mí no me entra en la cabeza cómo teniendo un perro arriba de la camioneta haya atropellado a otro”. Marina Cutre Dueña de Tommy, el perro atropellado por una camioneta

El hecho ocurrió en mayo de este año, cuando un mecánico de 41 años circulaba con su camioneta por la calle Sarmiento y el perro salió a ladrarle debido a que en la caja del vehículo el hombre llevaba a su mascota.

A la altura de Alcorta y Leguizamón, el conductor se dio cuenta de que el perro, un mestizo cruza de ovejero alemán, seguía corriendo a la par de la camioneta, por lo que dobló abruptamente, lo atropelló y lo mató casi en el acto.

“Que recapacite”

“No era lo que nosotros queríamos. Por lo menos queríamos que pague alimentos por un año. Pero es su posibilidad económica de acuerdo con lo que manifestó el defensor”, dijo Marina Cutre, dueña de Tommy, al conocer el acuerdo judicial, aunque se mostró satisfecha con que las tareas comunitarias tenga que hacerlas en un lugar rodeado de animales.

“Si el caso no hubiera tenido tanta difusión como se le dio, no sé si este hubiese sido el resultado. Está bueno como ejemplo. Ojalá que sirva para reformular la ley”. Marina Cutre Dueña de Tommy, el perro atropellado por una camioneta

“Nunca se acercó. En un momento el juez le dio la palabra, pero dijo que no tenía nada que decir. Me podría haber dicho ‘discúlpame’, pero no dijo nada”, lamentó Marina, y dijo que dijo que esperaba que a partir de esta pena, al estar en contacto con los animales, el acusado recapacite por lo que hizo. “Esta bueno porque si no cualquiera hace lo que quiere con un animal”, indicó.

Tommy era un perro abandonado que Marina había adoptado hacía seis meses, después de que el animal pasara por cinco hogares distintos porque siempre se escapaba a la calle.