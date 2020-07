"Él quiere salir, pero yo voy a llorar a mi hermano hasta que me muera"

Alfredo Añuel fue condenado en 2012 a 14 años de prisión efectiva por el crimen de Leopoldo Silva, a quien mató de cuatro tiros por celos, ya que era la nueva pareja de su ex. Ahora, con casi ocho años de condena cumplida, el asesino pide continuar purgando su pena en la comodidad de su casa.

Luego del juicio que declaró a Añuel culpable por la muerte del joven, la Cámara Criminal Primera lo sentenció a 14 años de prisión efectiva en noviembre de 2012.

En cuanto se conoció el veredicto, Añuel desapareció y fue encontrado en Bahía Blanca cinco meses después y trasladado a la unidad donde hoy cumple su sentencia. Ahora, a punto de cumplir ocho años dentro del penal, pide que la Justicia le otorgue la libertad condicional.

Revivir el pasado

Paola, hermana de la víctima, aún llora a su hermano y está indignada con el pedido oficializado en la audiencia que se realizó el martes por la mañana. "A mí me mataron un hermano, no un perro. Y no voy a permitir que salga antes", expresó. El condenado y su defensa respaldaron la solicitud de libertad condicional en el historial de buena conducta presentado por Añuel dentro de la unidad, y el beneficio de estímulo educativo cursado, que aporta a la reducción de su pena.

Con la oposición de la hermana de la víctima y de la fiscal Agustina García, el pedido fue negado por el juez Mauricio Zabala, pero la defensa ya pidió la revisión de la decisión.

Más allá de la bronca, según señaló la fiscal García, el cumplimiento de los dos tercios de pena que le permitirían a Añuel acceder por ley a un beneficio como tal se efectivizará en noviembre de este año. Por lo que el hombre podría sin problemas quedar en libertad en unos meses más.