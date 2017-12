El reclamo por las regalías viene con contrato polémico

El contrato con la empresa Mainconsulting SA fue sacado a la luz por el concejal por el Frente Neuquino, Luis Durán, quien en este último tiempo está de punta con la gestión del intendente Horacio “Pechi” Quiroga.

Hace unos días, le pegó por habilitar una venta millonaria de tierras en sectores de la ciudad, autorizada por el Concejo Deliberante, con el apoyo del MPN y UNE.

Desde la comuna ratificaron la existencia del contrato y aseguraron que es “a riesgo”, ya que si el reclamo de las regalías no sale favorable la consultora no recibirá ningún pago a cambio de la gestión. Además, le bajaron el tono a la polémica a modo de denuncia planteada por Durán.

“En 2005 hicimos una licitación similar que la ganó la misma empresa y en su momento el Municipio recibió 11 millones de pesos. En este caso, la auditoría se hizo con información de las empresas y la Secretaría de Energía de la Nación”, dijo José Luis Artaza, secretario de Hacienda de la comuna, en diálogo con LM Neuquén.

El concejal citó como antecedentes de este tipo de acuerdos un contrato celebrado en 1997 por el gobierno de la provincia de Neuquén y una consultora, donde la empresa obtenía el 2% de lo recaudado, y otro en 1987, por el 10%, y el gobernador Felipe Sapag intentó bajar el porcentaje por el alto monto.

Durán dijo que la detección de la deuda en regalías mal liquidadas ya fue calculada por el Concejo Deliberante y que no hizo falta contratar a una consultora.

El reclamo aún no está en la Justicia, pero Artaza no descartó llevarlo si no hay respuestas.

100 millones de pesos en podría cobrar la consultora

Es un reclamo administrativo al gobierno provincial que aún no se judicializó. El municipio neuquino aseguró que se liquidaron regalías gasíferas al valor del mercado y no con el diferencial del subsidio a través del viejo Plan Gas. El reclamo es por el período 2013-2017.