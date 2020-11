“Necesito recomponerme porque no he parado de llorar por su muerte”, se disculpa en un mensaje por WhatsApp la abogada y escritora Edith Galarza cuando le pido un recuerdo de Fernando “Pino” Solanas a quien conoció cuando con 26 años se sumó junto a monseñor Jaime De Nevares como convencional constituyente por el Frente Grande para la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Afirmó que “me siento muy honrada de haberlo conocido, y de haber tenido la fortuna de compartir muchos momentos con él”.

Recordó la difícil situación que Solanas tuvo que atravesar en mayo de 1991 cuando sufrió un atentado, recibió cuatro impactos de bala en sus piernas por hombres que nunca fueron identificados en una calle de la ciudad de Buenos Aires. “Pretendían acallar sus denuncias sobre la corrupción menemista y eso lo lanza pleno de indignación a la política. Acuña la frase de ‘Otro país es posible’, ante los discursos que decían que no era posible hacer algo distinto al neoliberalismo”, describió.

Respecto a la extensa e importante obra cinematográfica de Solanas, Galarza sostuvo que “fue un director estrella en los festivales internacionales de cine y al mismo tiempo un militante del llano, que recorrió el país y el continente mas profundo y habló de él en su cine, con un lenguaje expresivo propio. Tiene una entidad y una dimensión poética extraordinaria, rupturista y conmovedora; sin duda, más valorada en otros países que en el nuestro”. Y agregó que fue una persona de características extraordinarias “como creador, artista, en sus diversas vertientes: cine, documentales, autor de canciones – Como el tango ‘Solo’, ‘Vuelvo al sur’, música de Piazzola y letra de Pino-, y también era artista plástico”.

Destacó que el ex diputado nacional y ex senador “ha sido una presencia fundamental al menos en la mitad de mi vida y una influencia en muchos aspectos de mi forma de pensar, crear y actuar”. Y no dejó de resaltar “esa hermosa forma de hablar y las palabras que usaba, y la elegancia que tenía para elegir las palabras”.

También se refirió al vínculo que unió a Solanas con la provincia de Neuquén “que la recorrió varias veces y especialmente su relación con el pueblo mapuce”. “También filmó aquí parte de su película 'Memorias del saqueo'”, agregó.

Galarza no dejó de recordar una de las últimas apariciones públicas de Solanas como senador cuando defendió el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo durante el debate en el Congreso de la Nación. “En su discurso Pino habló del derecho de las mujeres al goce”. “Me siento muy honrada de haberlo conocido y de haber tenido la fortuna de compartir muchos momentos con él. Una persona que podía hacer lecturas más allá de la superficie de las cosas”, precisó.

Lo consideró un hombre “profundamente humanista”. Y confesó que desde que se dio a conocer la noticia de su muerte “he estado todo el día viendo las imágenes en mi memoria de cada una de las veces que estuvimos juntos, he llorado y he reído, por ejemplo recordando las veces que quedó cuidando a mis hijos, muy pequeños, porque yo necesitaba salir un momento”.