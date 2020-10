El regreso de los colectivos de larga distancia todavía sigue en suspenso

Los micros de larga distancia están habilitados, pero todavía no hay planes para volver a las rutas.

Desde las empresas de larga distancia que operan en Neuquén indicaron que no tienen viajes programados para este mes y continuarán con la venta de pasajes desde diciembre en adelante . El anuncio de Nación no alteró sus planes, porque dejó varios puntos poco claros, como qué ocurrirá si un intendente se niega a que los colectivos pasen por su ciudad.

También genera incertidumbre la rentabilidad, dado que por ahora sólo podrán viajar los esenciales y, tras siete meses sin rodar, los empresarios necesitan una inversión importante para poner a punto los colectivos.

ETON vacía micros coronavirus Sebastián Fariña Petersen

El gerente de Parada Liniers en la ETON, Luciano Fernández, señaló que ellos también seguirán sin cambios hasta nuevo aviso. “Por ahora, no hay nada nuevo porque no tenemos precisiones y la venta de pasajes lleva todo un proceso, porque las empresas tienen que ver también qué hacen con los boletos que vendieron antes de marzo y no se pudieron usar”, detalló.

Recalcó que “el anuncio cayó muy bien después de tanto tiempo, pero aún quedan muchos detalles por pulir para restablecer la actividad, porque también el larga distancia depende de las paradas intermedias y no se sabe qué municipios van a recibir colectivos y cuáles no”.

ETON vacía micros coronavirus Sebastián Fariña Petersen

Remarcó que la ETON “estuvo operativa todo este tiempo e igual está lista para retomar su funcionamiento habitual”.

Seis de cada 10 butacas

El director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga, informó este jueves que los colectivos más amplios podrán ocupar hasta un 60 por ciento de sus butacas, es decir, seis de cada diez. En cambio, los coches más pequeños podrán llegar a un 80 por ciento de su capacidad.

Antes de comprar el boleto, los pasajeros deberán tramitar el permiso para circular a través de la aplicación Cuidar. Una vez en el coche, tendrán que usar barbijo en todo momento y no les proveerán auriculares, mantas ni servicio de catering. Si un viajero presenta síntomas compatibles con Covid, lo aislarán en un sector apartado del colectivo.