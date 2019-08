Aunque su cuerpo le pedía un descanso a gritos, hacía varios años que Carolina prefería no escuchar. Mantenía su recargado ritmo de trabajo, sus alegrías intensas y su carácter temperamental, hasta que le llegó un alarido de alerta: un diagnóstico médico que cambió su forma de ver la vida y que le demostró que, cuando nadie oye, una teta tiene mucho para decir.

Tras una seria discusión familiar, Carolina desató una de sus furias frecuentes. El cuerpo no tardó en pasarle factura. “En febrero noté que tenía una pelota en una de las mamas y preferí esperar hasta junio, que es la fecha en que me hago mis controles anuales de rutina”, explica la periodista neuquina de 36 años, que admite que subestimó los síntomas iniciales.

Sin embargo, la palabra cáncer le seguía dando señales. Se aparecía en los carteles, en las historias de los extraños y hasta en la pantalla de sus redes sociales, pero solo se hizo real cuando la escuchó dentro de un consultorio. Entonces, pudo ver una nube oscura que ensombrecía su suerte.

Su doctora, sin embargo, le explicó dos cosas fundamentales: no solo le aclaró que el cáncer es curable si uno se compromete con el tratamiento médico, sino que también le dijo que su temperamento, ese mismo que le hacía vivir la vida a flor de piel, podría haber terminado en una úlcera o un ACV, pero que eligió un carcinoma para somatizarse en su cuerpo.

El relato de una lucha ganada al cáncer

“Me quedó la cicatriz de la punción y una diferencia de tamaño en las mamas, pero no pienso hacer nada para cambiarlo porque verlo me hace acordar que gané una batalla muy dura”. “Una mujer me vio con un pañuelo en la cabeza y, sin conocerme, se me acercó para decirme que ella también estaba en tratamiento y que todo iba a salir bien”. “Este libro funciona para decirles a muchas mujeres que no están solas y que tienen que luchar, porque el camino es difícil pero la recompensa es la vida”, dijo Carolina Magnalardo.

La periodista no quiso culpar a otros ni a una incomprobable fuerza divina. “Entendí que yo me había metido en eso y que tenía que hacer todo para salir”, dice y asegura que se permitía apenas unos minutos aislados de llanto, dentro de un tratamiento disciplinado y lleno de optimismo. “Mis padres no querían mencionar la palabra cáncer, pero yo los motivaba a hablar del tema sin ningún tabú”, recuerda.

En ese tránsito, decidió escribir. Ella, que comenzaba decenas de libros que no terminaba nunca y que llevaba un registro de sus actividades en una agenda prolija, entendió que un diario le serviría para plasmar su tratamiento y encontrar un refugio a su dolor.

Así nació La teta que tenía algo para decir, un relato de 170 páginas de su vivencia al enfrentar una enfermedad que muchos no quieren nombrar pero que afecta a 21 mil mujeres argentinas cada año. “Era difícil llevarse conmigo durante el tratamiento, por lo que pasaba muchas horas sola y escribiendo”, explica la autora.

En el relato, Carolina repasa los controles y pinchazos que terminaban por abrumarla, el apoyo incondicional de los seres queridos y hasta la vergüenza que sintió al exponer su cabeza sin pelo. “Se me caía de a mechones y me costó entender que eso significaba que me estaba curando”, detalla.

AM Carolina (3).jpg Agustín Martínez

Mis padres no querían decir la palabra cáncer, pero yo los motivaba a hablar del tema”.

También explica cómo modificó sus hábitos para tomarse la vida de forma más relajada, aunque sin perder ese carácter intenso que se convirtió en su rasgo distintivo.

Mientras enfrentaba duras sesiones de quimioterapia, Carolina terminaba tareas pendientes desde el celular y logró que en su trabajo le dieran un horario más flexible para no tener que pedir una licencia médica.

Una vez curada, se ocupó de vivir la vida con intensidad y hasta viajó por el mundo siguiendo su pasión: la cobertura del fútbol femenino.

La autora busca enseñar eso que aprendió: la importancia de enfrentar la enfermedad sin miedo y la necesidad de escuchar al cuerpo, que grita como puede cuando nadie lo quiere oír.

Carolina Magnalardo AguSTin mArTinEz

Una puerta que se abrió para comenzar a escribir

Antes de que su primer libro, La teta que tenía algo para decir, viera la luz, la periodista Carolina Magnalardo había comenzado decenas de historias que había dejado dormir en los archivos de su computadora personal.

“Algunos los empecé hace más de cinco años y cada tanto los retomo y los vuelvo a dejar”, explica la autora.

Sin embargo, el hecho de culminar uno de sus tantos proyectos la motivó a hacer una nueva publicación. Por eso, retomó un relato sobre sus desamores y cómo el tratamiento modificó su perspectiva con respecto a las relaciones de pareja.

“Antes, perder un amor me parecía una tragedia, pero ahora lo tomo de otra forma y siento que es algo que puede pasar”, dice la autora.

Carolina agrega que, en ese futuro libro, modificará los nombres de los protagonistas para resguardar la intimidad de sus ex parejas.

Será presentado en la Feria del Libro

Aunque el libro La teta que tenía algo para decir es un relato muy personal, Carolina Magnalardo recibió el apoyo de colegas periodistas que corrigieron el estilo y de un diseñador que planeó el arte de tapa.

Entre todos, dieron vida a un ejemplar de 170 páginas que incluye fotos y relatos y que será presentado en la próxima edición de la Feria del Libro de Neuquén. La charla de presentación se hará el 5 de septiembre a las 20. Antes, Carolina planea hacer una presentación más íntima en el bar Júbilo, ubicado en la calle Juan B. Justo 90, que se caracteriza por ceder su espacio a los escritores de la zona.

