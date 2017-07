Según informaron, el persistente ingreso de aire frío a la zona de cobertura a partir del sábado 22 y al menos hasta el jueves 27 provocará en forma intermitente nevadas, algunas localmente fuertes. Se prevé que durante todo este período se acumulen en la zona entre 15 y 60 centímetros de nieve, pudiendo en forma puntual alcanzarse los 75.

Por otro lado, indicaron que para el resto de las zonas de Neuquén y Río Negro se esperan fuertes vientos intensos de entre 40 y 75 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

Ayer, desde Defensa Civil de Neuquén aseguraron que no había alerta meteorológico ante la posibilidad de una fuerte nevada como la del fin de semana pasado. "No es un temporal como el que tuvimos la semana pasada. Este frente frío no está acompañado de una ola polar como tuvimos días atrás", aseguró la subsecretaria de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Vanina Merlo.