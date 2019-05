El sexo en la cabeza

On fire: “El sexo está en la cabeza. Y ella es la que determina qué tan bomba vas a pasarlo”.

La jurado del “Bailando” contó que recurre a sesiones de dígito reiki sobre las zonas “sexuales” de su cuerpo. “Me hago dígito reiki en distintos puntos sexuales del cuerpo. Y fijate la energía que contiene la vagina que por los efectos de circulación y liberación cambió de color… ¡Se me aclaró!”, explicó la actriz de Cabaret. “El sexo está en la cabeza. Y ella es la que determina qué tan bomba vas a pasarlo en la cama. ¿Cuántas mujeres resignan orgasmos por prejuicios como ‘qué pensará si le pido esto’?”, agregó.

Sobre su debut sexual, Flor indicó que fue “devastador”. “Tenía 14 años y me sentía la más sucia. Se lo conté a una compañera confiando que podía entenderlo y se convirtió en mi gran estigma. Mis padres se enteraron y fue como una aberración. Te crían como princesa, sin decirte que no existen ‘las primeras veces fuego’. Una está ahí, atravesando sus miedos, haciéndose cargo. Nadie te dice que el sexo no es algo solemne al que se llega solo con amor profundo. Mamá jamás me habló de goce”, confesó.