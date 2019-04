"El sistema está fisurado y genera riqueza para pocos"

¿De qué se trata Comedy Show?

Tiene un montón de números cómicos, todos cortitos y cada uno con su propio lenguaje. Trabajo mucho con la ilusión óptica y los efectos que se pueden lograr con las pantallas. También hay canciones, baile, todos desde un punto de vista.

¿Qué temas abordás en escena?

Me meto con el cine, hago muchas parodias de personajes conocidos. Hablo también un poco de lo que significa estar de gira, de la tecnología, el paso del tiempo y la cultura del trabajo. Hago chistes y me río de la situación que estoy viviendo. Cuento un poco por qué hago este unipersonal que tiene que ver con la crisis. Si todo está en crisis, entonces me achico y me monto un kiosco y salgo por todos lados a trabajar de otra forma, de manera independiente. Entonces me río de que soy un emprendedor y de que termino trabajando más que antes y ganando menos y quejándome de lo difícil que es viajar de un lado a otro.

Ahora tenés las low cost…

Sí, sí. También hablo de eso, de que los pasajes de avión salen más baratos que el micro, lo cual es inentendible.

¿Para vos cuáles son las trampas que nos permiten destrabar la situación crítica que estamos viviendo como sociedad?

El sistema está fisurado a nivel internacional. Genera riqueza para muy poquitos, más pobreza y desigualdad. Y eso tiene que ver básicamente con la mentira. La gente vive en una mentira desde siempre: la mentira de la familia, del trabajo, del respeto, de los símbolos patrios. Nos dicen que la libertad es individual, nunca te explican que el otro también tiene que ser libre para que vos también lo seas. Y eso es falso. Mientras sigamos por ese sendero vamos a llenar los océanos de plástico, los animales se van a morir, los ricos se van a quedar viviendo en búnkeres y nosotros, como muertos vivos, trabajamos para comer. Eso no debería pasar. Comer tiene que estar dado.

Claro…

Ni hablar, pero votan a la gente que no hay que votar. ¿Entendés lo que pasa? A la gente le hablo de esto arriba del escenario y la gente dice “sí, sí”, pero después cree que la política es mala. Prefieren la publicidad de un champú, aunque el producto no sea tan bueno como dice el anuncio, a que el gobierno te diga lo que está haciendo. Esto es una dictadura global del dinero, gobiernan las corporaciones en todas las partes del mundo.

En ese marco, ¿cómo hacés para transitar la vida y darles lugar a la creatividad y el humor?

Armé un altar en mi casa donde hay fotos de Eduardo Feinmann, Mariana Fabbiani, Santiago del Moro, Majul, Novaresio. Están todos en el altar y los voy pinchando con alfileres… (risas). Sobreviví a cantar “Aurora” todos los días a las 8 de la mañana formando fila en un colegio solo de varones, entonces voy a sobrevivir a esto.

¿Ves alguna opción política que se acerque a los valores y causas que defendés?

Hoy por hoy, cualquier dirigente que esté dispuesto a enfrentar al poder hegemónico (llámese prensa, campo, Estados Unidos, iglesia y poder financiero) es el que vale. Cuando ves que una persona es odiada por esos grupos de poder, esa es la persona que vale.

¿Estás hablando de Cristina Kirchner?

Hay tantos… en este país hay muchos… Yo necesito que se le ponga un freno al saqueo. Basta de llevarse las divisas afuera.

¿Qué devolución tenés por parte del público?

En el espectáculo no abordo nada de todo esto. Arriba del escenario hago humor, por ahí puedo decir algunas cosas que se me escapan por un poro con algún chistecito, pero no uso el escenario para dar a conocer mi manera de pensar. Sé que hay mucha gente que piensa como yo, otra que no, y que estamos todos confundidos y nadie tiene la verdad. Es horrible hablar desde el “yo tengo la verdad”. De la obra la gente sale fascinada. A los que son más grandes que yo les gusta por la música y la estética retro. Y los pibes y los chiquitos también salen copadísimos porque están viendo un espectáculo que es como un dibujito animado en vivo con mi interacción con la pantalla.

El compromiso con los chicos

En medio de sus presentaciones, Reinhold se ocupa de Mariposas, el hogar que fundó para cobijar a chicos en situación de calle a partir de la asociación civil Conceptos Sencillos. “No es fácil. Hace poco me enteré de que uno de los nenes, que salió hace dos años, hoy está en situación de calle nuevamente, totalmente desnutrido”, dijo sobre un pequeño de 3 años cuya guarda había sido concedida a sus abuelos.

Sobre cómo hace para sobrellevar ese tipo de experiencias, señaló: “Así como recibís golpes de tristeza, también tenés alegría al estar haciendo algo que es fundamental. Es una montaña rusa, y más cuando a la gente ya no le alcanza para comprar la leche. Esto se vuelve una locura, pero vale el esfuerzo. Por eso recomiendo a todo el mundo que trabaje en acción social. Nosotros vamos por más y queremos abrir más hogares y refugios para madres solteras o que son perseguidas por sus parejas”, concluyó.