El sistema evidenció su ineficacia

Diego Piedrabuena

Juez de Garantías

No hay un comportamiento único que pueda distinguir a un psicópata de una persona “normal”. Los psiquiatras suelen establecer algunas características comunes: 1) conductas antisociales; 2) que no frenan sus impulsos; y 3) falta de remordimiento. No obstante, comprenden la criminalidad de sus actos y el mal que están causando.