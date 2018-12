El soltero gay que adoptó a una beba down y emociona

“Me llamaron y me dijeron que tenían una niña para mí, su nombre era Alba y tenía 13 días de edad. Me informaron que tenía síndrome de Down, que la madre la había abandonado al nacer y que había sido rechazada por más de 20 familias”, contó Luca a la BBC. “Dije que sí inmediatamente”.

El día que fue por Alba, Luca luchó para contener la alegría. “Corrí al hospital para recogerla. Estaba en una cuna pequeñísima, sola. Cuando la tuve en mis brazos, me llené de júbilo. Sentí que era mi hija inmediatamente. Supe que estaba listo para ser su padre”, recordó. “Revolucionó completamente mi vida. Ahora todo gira en torno a ella. Me trajo felicidad. Pasaré el resto de mis años con ella y haremos muchas cosas maravillosas juntos”, aseguró.

